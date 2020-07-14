В России зафиксировали минимальную заболеваемость коронавирусом с конца апреля

За последние сутки в России зафиксировано 6 248 новых случаев коронавируса, умерли 175 человек, полностью выздоровели 8 804 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 739 947 заражений, 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

В Москве зарегистрировали еще 613 случаев Covid-19, Санкт-Петербурге — 281, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, Свердловской области — 245, Алтайском крае — 238, Ямало-Ненецком АО — 211. Более 100 случаев в Московской, Иркутской, Нижегородской, Мурманской, Челябинской, Архангельская, Новосибирской, Воронежской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 14 апреля, насчитывался 13,11 млн случаев коронавируса и 573 288 смертей. В США 3,36 млн заболевших и 135 615 умерших, в Бразилии — 1,88 млн случаев и 72 833 смерти. Россия по числу заболевших на четвертом месте, после Индии, где насчитывается 906 тыс. случаев.