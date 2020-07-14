Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
70,74
80,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России зафиксировали минимальную заболеваемость коронавирусом с конца апреля

3 996
В России зафиксировали минимальную заболеваемость коронавирусом с конца апреля
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

Выявлено еще 6248 новых заболевших, всего число случаев Covid-19 приблизилось к 740 тыс., а смертей насчитывается уже 11 614. Более 200 случаев зафиксировано в шести регионах.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России зафиксировано 6 248 новых случаев коронавируса, умерли 175 человек, полностью выздоровели 8 804 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 739 947 заражений, 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

В Москве зарегистрировали еще 613 случаев Covid-19, Санкт-Петербурге — 281, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, Свердловской области — 245, Алтайском крае — 238, Ямало-Ненецком АО — 211. Более 100 случаев в Московской, Иркутской, Нижегородской, Мурманской, Челябинской, Архангельская, Новосибирской, Воронежской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 14 апреля, насчитывался 13,11 млн случаев коронавируса и 573 288 смертей. В США 3,36 млн заболевших и 135 615 умерших, в Бразилии — 1,88 млн случаев и 72 833 смерти. Россия по числу заболевших на четвертом месте, после Индии, где насчитывается 906 тыс. случаев.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны«Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны
    42 079
  • Вдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятия спортом полезнее всегоВдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятия спортом полезнее всего
    16 065
  • В Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. СноваВ Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. Снова
    29 413
  • Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?
    13 429
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.