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Мэрия не теряет надежды реализовать в Екатеринбурге транспортную реформу

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Мэрия не теряет надежды реализовать в Екатеринбурге транспортную реформу
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

«Идеальная модель». В Екатеринбурге продолжается работа по транспортной реформе, которую уже начинали реализовывать, но приостановили и из-за недовольства жителей.

#ГОРОД#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге продолжается работа по реализации транспортной реформы. Об этом в интервью ЕАН рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов:

Сейчас мы завершаем работу по новой маршрутной сети. В ближайшее время получим результаты исследований, результат всей работы. Конечно, пандемия тормозила эту работу, но надеюсь, что к середине июля результаты исследования будут приняты. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Понятно, что это некая идеальная модель. Понятно, что мы не будем проводить реформу одномоментно, будут определенные этапы. Основной каркас транспортной системы сохранится: трамваи и троллейбусы, экологичные и самые быстрые виды транспорта.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В июле планируется объявить конкурс на передачу в концессию общественного транспорта. По словам Алексея Бубнова, шаг концессии — 25 лет, из них в течение семи лет будет почти полностью обновлен подвижной состав — трамваи, троллейбусы, на дорогах появятся электробусы. Уже в ноябре этого года городские власти надеются получить новые автобусы по федеральной программе, в них кондукторов по примеру Москвы заменят валидаторы.

Будем пробовать, смотреть собираемость денег за проезд, будет падение – начнем устраивать рейды, штрафовать, — сказал Алексей Бубнов.

Ранее МУП «Гортранс» объявил конкурс на приобретение городских автобусов в лизинг. В условиях контракта было сказано, что речь идет о 100% низкопольных автобусах 2020 г. выпуска вместимостью не менее 80 человек с местом для инвалидной коляски. В салоне также должен быть предусмотрен кондиционер.

На конкурс была подана только одна заявка — от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ПАО «ГТЛК»). На сайте госзакупок сказано, что фирма покупает 57 автобусов НефАЗ 5299-0000040-57 стоимостью 13,9 млн руб. каждый. Общая сумма контракта составит 792,3 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. Группа Синара предложила создать компанию с автобусным парком минимум в 60 машин, работающих на газу. Предполагалось, что новой компании могут отдать несколько автобусных маршрутов, например, № 5, 19 и 61.

Как писал DK.RU, екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб.

Автор: Анна Хлебникова
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