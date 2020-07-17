Как ведущие производители цемента в УрФО перевели производство на «цифру»: ОПЫТ

В компании SLK Cement уже несколько лет успешно реализуется стратегия глобальной цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов. Как это помогает ведущему производителю* цемента в УрФО — в нашем материале.

Экономим время

Один из этапов цифровой трансформации — успешный старт проекта по внедрению электронного документооборота (ЭДО). Его цель — перевод в «цифровую плоскость» процедуры согласования с клиентом всей необходимой документации по продаже цементной продукции. Проект предполагает создание единой электронной базы документов, в том числе договоров на поставку продукции, а также шаблонов дополнительных соглашений с возможностью автоматического заполнения реквизитов контрагентов из системы SAP.

Это позволит существенно сэкономить время на оформление документации как сотрудникам SLK Cement, так и представителям клиентов. Последним, к примеру, не нужно будет каждый раз скрупулезно проверять данные в документах: если они подгружены из системы автоматически, исключен риск возникновения ошибок и неточностей. Эта, казалось бы, простая операция, также влияет на оптимизацию процесса. В первом полугодии 2020 года в условиях дистанционной работы многих сотрудников компании, представителей клиентов и поставщиков более 50% документов согласовывалось и подписывалось в электронном виде. В ближайшее время объем электронного документооборота в компании увеличится до 80%.

— В эпоху развития цифровых технологий и передовых IT-решений внедрение электронного документооборота — неотъемлемая часть клиентского сервиса. С его помощью мы заботимся не только о своевременности отгрузки продукции, ­но и об оперативности заключения контрактов. Это еще один важный шаг на пути повышения клиентоориентированности нашей компании, на практике доказывающий, что мы делаем всё для того, чтобы покупатель был в восторге и от нашей продукции,­ и от уровня получаемого сервиса, — говорит директор по маркетингу и продажам компании SLK Cement Владимир Клементьев.

Помимо первичной юридически значимой документации — счетов и товарных накладных — на протяжении нескольких месяцев специалисты соответствующих подразделений SLK Cement успешно обмениваются с контрагентами в режиме онлайн и электронными договорами. Партнёры и клиенты компании уже оценили все преимущества внедренного проекта ЭДО, как и другие аспекты клиентоориентированного сервиса производителя цемента.

Процедура согласования договоров с клиентами стала более оперативной и прозрачной с точки зрения обмена информацией, — поясняет руководитель Департамента по работе с клиентами SLK Cement Ирина Ден. — При возникновении у клиента вопросов достаточно зайти в систему и посмотреть, у кого из специалистов в настоящее время находится в работе договор, чтобы направить его к конкретному сотруднику. Несомненным плюсом является и быстрый поиск электронного документа в системе — не нужно обращаться к бумажному архиву.

Удобство дистанционного обслуживания оценили и клиенты SLK Cement.

Мы благодарим компанию SLK Cement за внедрение электронного документооборота при взаимодействии с клиентами. Это очень удобно и эффективно — не нужно ехать на производственную площадку к поставщику, все вопросы можно решить дистанционно. Приятно, что компания активно совершенствует клиентский сервис, внедряя современные технологии для упрощения работы с другими организациями и покупателями продукции, — говорит бухгалтер ООО «ЖБИ74» Наталья Куйсарина.

Повышаем экологичность

Еще одно преимущество ЭДО — сокращение оборота документации на бумажных носителях, а значит, существенный вклад в охрану окружающей среды. Как известно, при производстве бумаги используется древесина — «зеленые легкие» нашей планеты. Перевод документооборота «в цифру» уменьшит количество бумажных аналогов и, как следствие, сохранит от вырубки большее количество деревьев. А значит, позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Кроме внедрения проекта ЭДО и применения передового программного обеспечения SAP для поддержки бизнес-процессов, с 2017 года SLK Cement использует лабораторно-информационную систему LIMS (Laboratory Information Management System). Она предназначена для обмена документами, данными лабораторных исследований и иной информацией между специалистами лабораторий и других подразделений на всех предприятиях компании. Система позволяет оптимизировать сбор, анализ и хранение данных, а также загружать непосредственно с приборов в единую базу результаты измерений, повышая их точность и облегчая работу специалистам лабораторий.

Динамика изменения показателей качества видна не только сотрудникам лабораторий. Сведения доступны работникам производственных участков в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения в процессе производства продукции, обеспечивая стабильность качества цемента и его полное соответствие ГОСТам и требованиям заказчика, — поясняет директор по обеспечению качества SLK Cement Роман Стихарев.

Гарантируем качество

На сегодняшний день база данных LIMS содержит более 200 тысяч записей лабораторных показателей. Продолжается работа по импортированию исторических данных из использовавшихся ранее лабораторных информационных систем: ежедневно в LIMS добавляется еще несколько сотен записей. Реализация проекта позволила повысить эффективность системы внутреннего контроля качества продукции и стала важным шагом на пути цифровой трансформации производства.

Современная реальность требует от нас гибкости и быстрых решений, — продолжает Роман Стихарев. — LIMS позволяет нам сокращать временные и операционные затраты, минимизировать потерю информации и ускорять процессы взаимодействия между лабораторией и производством, сохраняя курс на автоматизацию.

SLK Cement выпускает до 60% от общего объема цемента, производимого в УрФО, и следует принципу «Быть на стороне клиента». Для этого два раза в год компания проводит среди клиентов оценку удовлетворенности качеством продукции и уровнем сервиса. Полученные результаты помогают совершенствовать деятельность компании в целом и работу отдельных ее структурных подразделений. Кроме этого, оценить уровень сервиса и поделиться своим мнением о сотрудничестве с SLK Cement может каждый клиент на этапе отгрузки цемента — для этого на всех производственных площадках компании установлены планшетные компьютеры.

По итогам 2019 года SLK Cement вошла в пятерку российских лидеров отрасли. Достижению такого результата способствует не только модернизация производственного оборудования в цехах, но и активное внедрение в работу передовых цифровых технологий, открытость инновациям и непрерывное развитие и совершенствование клиентоориентированности.

На правах рекламы.

*На основании анализа Научно-исследовательского института «Промышленность строительных материалов» отгрузок цемента железнодорожным транспортом в РФ в июне 2020 года.