«Они редко жалуются на обстоятельства — это их отличительная черта»

Заместитель директора Сети городских порталов Анатолий Ефремов рассказал DK.RU про этот проект и про то, почему маленький бизнес очень важен для больших городов.

Почему малый бизнес — это круто?

В моем представлении, любой большой город тогда становится привлекательным для жизни, когда в нем сходятся три параметра: развитая инфраструктура, красивая архитектура и сервис. И вот плотность и разнообразие сервиса для обычных горожан создают именно маленькие компании — кофейни, бургерные, мастерские и прочее. Маленький бизнес очень юркий. Захотел ты кофе — посмотрел по сторонам, рядом наверняка будет какая-то кофейня. Сетевой бизнес так не может — он не будет стоять на каждом углу, если там нет сильного трафика. Плюс маленького бизнеса в разнообразии. А конкуренция повышает уровень сервиса.

Наверно, можно жить и без маленького бизнеса, но жизнь человека становится намного удобнее, когда всегда под рукой есть какие-то мелкие магазинчики и кафе. Вот это и отличает комфортный город от какой-нибудь промзоны.

О ком рассказывает проект?

Наш проект не столько про сами компании, сколько про людей, которые их открывают. Про их характер, стремление поменять что-то в своей жизни, заниматься тем, что им нравится. Например, девушка Анна ушла из СКБ Контур (а туда не каждый может устроиться) и стала шить кожаные сумки для документов. Я не скажу, что это необычно, но ее история — это история человека, который захотел, пошел и сделал.

История любого небольшого бизнеса — это уже необычно, ведь предпринимателю нужно осваивать много знаний, очень много вещей держать под контролем, общаться чуть ли не с каждым клиентом так, чтобы тот остался доволен. При этом люди, у которых это получается, — не какие-то супермены. Они просто себе сказали «я хочу этим заниматься», и это вдохновляет. Вот такие люди и становятся героями нашего проекта.

Мы хотим вдохновлять людей, подробно рассказывая о том, как бизнесмены проходили свой путь. Мы ничему не учим, просто показываем изнанку, с чем сталкиваются люди, которые открывают свой бизнес. Думаю, это интересно даже для их клиентов, чтобы они понимали, что стоит за результатом, и были более лояльны.

Как сегодня чувствует себя малый бизнес в Екатеринбурге?

Это сложно оценить. Очевидно, что по огромному количеству компаний ударила пандемия. Кафе, кофейни, рестораны, магазинчики в торговых центрах явно пострадали очень сильно, и нас, скорее всего, ждет сильное сокращение малого бизнеса. Хотя, конечно, редко кто публично жалуется на обстоятельства — и это тоже отличительная черта современных предпринимателей. У меня есть знакомый, у него своя музыкальная школа, а обучение музыке — это не тема для удаленки, там невозможно заниматься онлайн. Но он у себя в соцсетях пишет: «Мы, конечно, немного потеряли прибыль, но подстроились под ситуацию, пошли в онлайн, и дело идет». Я рад, если это на самом деле так.

Все стараются адаптироваться, переходить на доставку, дистанционную работу с клиентом. Но проблема в том, что если твой бизнес изначально не был рассчитан на дистанционную работу, твои обороты совершенно точно упали с введением карантина. Маленький бизнес так устроен, что ты оказал какой-то объем услуг в месяц, получил доход, заплатил с него налоги, вложил часть в закупку материалов или в развитие, раздал зарплату работникам, если они есть, себе тоже зарплату выдал — очень часто небольшую. И все, ты в нолях. Теперь представьте, что вот этот объем услуг с карантином упал в разы. И судорожный уход в онлайн очень слабо отбивает это падение. Вот такая сейчас ситуация с малым бизнесом.

Какую историю из вашего проекта вы считаете самой интересной?

Есть история не то чтобы какая-то самая интересная, а самая показательная. В Ярославле семья бывших чиновников открыла пиццерию. Они думали, что запустить бизнес будет проще, чем это вышло на самом деле. А из екатеринбургских историй мне импонирует Гузель Санжапова и ее мед. Она не просто занимается бизнесом, а, так скажем, «собирает земли», формирует вокруг своего дела коммуну в хорошем смысле этого слова, дает людям возможность заработать, занимается созиданием, а не разрушением.

Китайская мудрость гласит, что кризис — это лучшее время, чтобы взлететь, это так?

Возможно. Во время кризиса рынок рушится, с него уходит множество игроков, классные специалисты оказываются на улице, активы обесцениваются. Прекрасная возможность для тех, кто выживает, укрепить свои позиции за счет этого. Но есть нюанс: кризис — это время возможностей для тех, кто изначально был сильным. У кого зубы поострей, хватка крепче, те цепляются и остаются на плаву. Для меня в свое время очень показательной стала история банка «Северная казна». Это была крупная локальная компания, очень прогрессивная, с диверсифицированным бизнесом, с прекрасным интернет-банком, одним из лучших в стране. В кризис 2008 года они объединились с «Альфа-банком» и в итоге ушли с рынка. Наверно, это был естественный для отрасли ход вещей, но Екатеринбург остался без сильного локального игрока, заточенного под местную специфику.

В общем, я считаю так: кризис — это время возможностей для сильных компаний, но не факт, что это меняет рынок в лучшую сторону.

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