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Регионы раскололи торговлю. В одних городах ТЦ работают, в других теряют миллиарды

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Регионы раскололи торговлю. В одних городах ТЦ работают, в других теряют миллиарды
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

Собственники ТЦ в городах, где их работа еще не разрешена, пытаются пролоббировать снятие ограничений, указывая на возможность соблюдения социальной дистанции. Иначе отрасли грозит ряд банкротств.

#НОВОСТИ

В Москве торговые центры работают уже месяц, а в семи российских городах-миллионниках они закрыты. К разным тенденциях в регионах привела передача права руководителям субъектов самим определять, снимать или продлять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Ограничения на работу торгцентров действуют на фоне возобновления работы кафе и отдельно стоящих магазинов, хотя площади ТРЦ позволяют соблюдать социальную дистанцию, сказал «Коммерсанту» Кирилл Степанов, операционный директор Malltech, которая владеет рядом центров в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и других городах.

Пока и открытые объекты не вышли на прошлогодние показатели: посещаемость ТЦ «Планета» в Новокузнецке с возобновления работы в июне упала более чем на 40% год к году, в Уфе — более чем на 30%, уточнил г-н Степанов. За три месяца режима самоизоляции убытки компании по закрытым ТЦ могут превысить, по предварительным подсчетам, 1 млрд руб.

Сейчас торговые центры работают в ограниченном формате или закрыты в семи городах-миллионниках, в том числе Казани, Екатеринбурге и Волгограде, а также в Чебоксарах и Хабаровске, где живут менее 1 млн человек. При этом в Российском совете торговых центров считают, что динамика заболеваемости не связана с работой ТЦ. Так, в Тюмени работают все объекты торговли, при этом заболеваемость снижается, а в Екатеринбурге растет, несмотря на более жесткие ограничения. 

После открытия ТЦ рынок будет восстанавливаться от 9 до 15 месяцев в зависимости от региона, считают в РСТЦ. Однако в регионах торгцентры могут восстановиться быстрее, чем в Москве, считает партнер Colliers International Анна Никандрова. Посещаемость некоторых объектов за первую неделю достигла 85% от прошлогодних цифр, хотя в Москве вернулось не более 70% трафика.

На фоне ограничений на работу владельцы ТЦ пытаются убедить правительство перенести уплату налогов за 2020 г. на следующий год: всего девелоперы должны выплатить порядка 100 млрд руб. до конца этого года, заявили накануне в РСТЦ. Для многих объектов сейчас это непосильные расходы, так как их выручка составляет всего 10-20% от докарантинных показателей. Если не дать отрасли преференции, то к осени в России может свернуть работу четверть торгцентров, предупреждали в совете.

Автор: Андрей Пермяков
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