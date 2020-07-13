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Банкротство ТЦ, открытие кинотеатров, обвинение Сафронова в госизмене. Главное 13 июля

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Иван Сафронов
Иван Сафронов. Иллюстрация: Личная страница на Facebook

Четверть торговых центров в России рискуют закрыться к осени. Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу. Экс-журналисту Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене.

#НОВОСТИ

К осени в России каждый четвертый торговый центр может прекратить работу, если ТЦ не получат отсрочку уплаты налогов за 2020 г. до следующего года, заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). «Отрасль в целом не имеет денег», чтобы погасить все долги по НДС, а счета ТЦ могут заблокировать. РСТЦ просит правительство поддержать отрасль и выделить субсидии на операционную деятельность, дать льготы и отсрочки по налогам. 

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Бывшему журналисту «Коммерсанта» предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило советнику гендиректора «Роскосмоса», экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову обвинение в госизмене, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

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Сам Сафронов вину не признает и считает, что его преследуют за журналистскую деятельность. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— сказал господин Павлов.

Кинотеатры смогут возобновить работу

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, который разрешает возобновить работу кинотеатрам. Однако для этого должно быть также принято такое же решение руководителей регионов. Одно из условий возобновления деятельности — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и профилактики по предупреждению распространения коронавируса.

С 1 августа должны открыться кинотеатры в Москве. Руководители остальных крупных регионов пока не анонсировали начало их работы. В августе могут пройти три большие кинопремьеры: «Довод» Кристофера Нолана, «Мулан» и российский «Вратарь галактики». Но премьера американских фильмов может задержаться из-за распространения коронавируса в США.

Автор: Андрей Пермяков
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