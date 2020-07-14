«На семью в США приходится четыре единицы огнестрельного оружия. Для России это — нонсенс»

Больше месяца в США не утихают протесты, которые были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жестокого задержания полицейскими. Граждане Америки протестуют против расизма и произвола полиции. В некоторых городах протесты сопровождаются погромами, поджогами машин и грабежами.

Вместе с экспертом разбираемся, в чем истинные причины протестных настроений граждан США и возможно ли, что они распространятся на другие страны.

Александр Савоськин, заведующий кафедры конституционного и международного права УрГЭУ, доктор юридических наук, доцент:

— 4 июля в США праздновали День независимости, мы видим, что протесты идут на спад, но конфликт не решен.

Нам в России достаточно сложно понимать причины протестов США по нескольким причинам. Во-первых, мы не воспринимаем расизм как проблему. У нас есть национальная рознь, но расизма нет.

Приведу пример. К нам в университет приехал преподаватель-афроамериканец и спросил у нас, сколько афроамериканцев читают лекции в вузе. Мы улыбнулись и сказали, что вообще-то он единственный. Было видно, что человек напрягся. Он начал расспрашивать, почему у нас нет преподавателей-афроамериканцев. Мы ответили, что на Урале довольно холодно и к нам просто не приезжают люди, которые привыкли к жаркому климату.

Когда он услышал это объяснение, он расслабился и рассказал, что в университетах США есть определенное количество мест, которые резервируются под преподавателей-афроамериканцев. То есть в вузе должно быть обязательно несколько преподавателей-афроамериканцев, но не больше определенного процента от числа всех работников.

Нам такие правила непривычны и непонятны, а для Америки проблема расизма — это суровая реальность.

Вторая причина, почему нам сложно понимать происходящее в США, — это иное отношение к полицейским. При всем уважении к полиции, а я, к слову сказать, капитан милиции в отставке, вынужден констатировать, что в России полиция дискредитирована. По сравнению с США у нас образ полицейского имеет негативную окраску.

Советский милиционер — это была гордость страны, а полицейский сегодня — нет. Восприятие полицейского в России и в США очень сильно отличается. В США полицейский — оплот справедливости.

В России полиция воспринимается отдельно от общества, а в США полиция — часть общества. Мы в России даже близко не можем повлиять на назначение полицейского, а в городах США избирают на местом уровне: шерифа, прокурора, судью, казначеев и так далее. Конечно, они не голосуют за каждого сотрудника отдельно, они голосуют за партию, которая раз в два года может обновить состав чиновников. Так что в США связь межу населением и властью гораздо теснее, поэтому представители власти гораздо легче воспринимают мнение общественности. Не толпы, а именно общественности.

Чтобы было понятнее, опять приведу пример. К нам в университет приезжал капитан полиции одного из американских штатов. Выглядел он как классический шериф из сериалов: лысый афроамериканец, в форме, крепкий, громогласный. В целях обмена опытом, мы повезли его на следственные мероприятия. И вот мы проводим обыск, а за нами идут два понятых. Через некоторое время американский капитан спрашивает, что за люди ходят за нами. Мы отвечаем, что это понятые. В глазах американца повис вопрос: «Кто такие понятые?». Нам пришлось долго объяснить, что каждый полицейский должен привлечь понятых, когда проводит следственные мероприятия, чтобы понятые подтвердили, что сотрудник полиции сделал все правильно.

Американский капитан очень долго обдумывал, что мы ему рассказали, а потом спросил, почему какие-то люди должны контролировать действия полицейского. Он добавил, что если в Америке полицейский скажет, что достал какой-то предмет из машины подозреваемого, хоть тридцать очевидцев будут говорить, что это не так, полицейскому все равно поверят, и судья встанет на сторону полицейского.

Нынешние протесты показали, что американцы перестают доверять той системе, которая действовала до сих пор.

Есть и еще один момент: согласно американской статистике, подавляющее большинство криминальных происшествий в США совершаются афроамериканцами. Очень часто афроамериканцы оказывают сопротивление полиции, поэтому полицейские при поимке преступников-афроамериканцев уже традиционно применяют жесткие, силовые меры.

Негласно общество в США поддерживало полицейских, но в какой-то момент задумалось о двойных стандартах: если сотрудники полиции могут применить силу по отношению к задержанному афроамериканцу, то рано или поздно они начнут применять силу и ко всем остальным задержанным.

Третья причина, по которой протесты разгорелись — эмоциональный кризис граждан США, и коронавирус здесь сыграл роль спускового механизма, который просто обострил ситуацию. Если посмотреть на результаты социологических опросов в США, то все они фиксируют, что в последние годы идет стабильное снижение самомнения американской нации.

В 2020 г. 41% граждан США ответили, что очень гордятся, что живут в Америке, а 20% — просто гордятся. Это самый низкий показатель с 2001 г., когда в США начали проводить такие опросы.

Добавьте сюда проблему пандемии, а также то, что модель здравоохранения США очень сильно отличается от модели здравоохранения в России и не рассчитана на массовую помощь гражданам. В Америке бесплатная медицина — это уровень нашего травмпункта. Пандемия показала и властям США, и населению, что их система здравоохранения не может эффективно противодействовать эпидемиям, системы нет.

Все три причины спровоцировали протесты, плюс к этому можно добавить четвертый фактор: в США началась предвыборная агитация в преддверии президентских выборов, и некоторые политики специально обостряют ситуацию в конъюнктурных целях. Причины протестов серьезны, но, на мой взгляд, они не настолько сильны, чтобы раскачать ситуацию до неуправляемой.

Работа с протестами

Все мы видели кадры из США, на которых протестующие идут по улице, бьют витрины, выносят продукты и одежду из магазинов, поджигают машины. У многих справедливо возник вопрос: «А где же были полицейские в этот момент, почему они не пресекли беспорядки на корню?». Для жителя России очевидно, что массовые протесты разгоняет полиция. Дело в том, что в России полиция — это единая система от участкового до министра, единый мощный кулак.

В США полиция нецентрализована, в каждом городе есть шериф, который подчиняется мэру, но не подчиняется властям штата или федеральному центру.

Так что муниципальная полиция — одна структура, полиция штата — другая, федералы (ФБР) — третья. У американской муниципальной полиции попросту нет спецподразделений, которые могут работать с беспорядками, они на это не ориентированы, да и в принципе не умеют работать с беспорядками. Муниципальная полиция в США — это уровень участковых, патрульных, которые никогда не знали, как сдерживать толпу. Наша муниципальная полиция, кстати, тоже не ориентирована на работу с протестами, но в России для этого есть ОМОН и СОБР.

Так что первая причина, почему полицейский не справились с протестами — элементарная нехватка сотрудников муниципальной полиции и отсутствие навыков работы с протестами.

Вторая причина: муниципальная полиция в Америке очень сильно зависит от мэра, а мэр — от общественного мнения. Получается, что мэр хочет быть красивым перед населением и не дает отмашки полиции пресекать протесты жесткими мерами, в итоге полумеры приводят к тому, что массовые протесты перерождаются в погромы и грабеж. Так часто бывает, когда протестующие чувствуют, что против них силу применять не собираются.

Третья важная причина: вспомните, как митингуют в США?

По официально статистике, на одну семью в Америке приходится четыре единицы огнестрельного оружия. И при этом в США все митингуют без оружия, потому что понимают, что как только в толпе кто-то достанет что-то похожее на оружие, его сразу же расстреляют. В США все митингуют мирно. Если посмотреть видео, то участники протестов держат руки над головой, чтобы показать, что у них нет оружия: они либо несут листовки, либо просто вскидывают руки вверх.

Все погромы, кстати, происходили ночью, когда на местах не было владельцев бизнеса. Потому что если бы в тот момент, когда протестующие устраивают погромы, на местах были владельцы бизнеса, они тут же бы достали оружие для защиты собственности. Плюс надо понимать: грабят большие торговые центры, которые застрахованы. То есть явных пострадавших нет.

Самое страшное произойдет, когда граждане Америки возьмут в руки оружие, которого у них много. В России наличие оружие в семье считается нонсенсом, это неприемлемо, а в США за июнь 2020 г. продажа оружия возросла на 145%. Но учитывая законопослушность американских граждан, говорить о массовых вооруженных протестах преждевременно. Все-таки накал страстей спадает.

Опять же нужно учитывать разницу восприятия массовых протестов в России и в США. У нас разное восприятие чувства свободы.

В России свободу всегда давали сверху, а то, что дается сверху, никогда особенно не ценится. Американцы завоевывали свободу, это одна из самых свободолюбивых наций. Соответственно, они очень болезненно реагируют на ограничение свобод.

Массовые выступления для американцев — норма, им это свойственно. А наших людей собрать на демонстрацию почти невозможно. Но если русских людей собрать, то они с гораздо большей вероятностью могут учинить какие-то беспорядки.

У нас степень законопослушности многократно меньше, чем у граждан США. В США регулярно собираются публично, и для них нехарактерно перерастание мирных митингов в конфликт. Мы в принципе не собираемся публично, но если собираемся, то это очень опасно.

Против американской полиции еще сработал и коронавирус в том плане, что люди носят маски. Одна из классических технологий разгона участников массовых беспорядков в России и мире — демонстративная видеозапись участников процесса.

Из-за пандемии люди носят маски, что позволяет скрывать им свое лицо и провоцирует на совершение противоправных действий и агрессивное поведение.

Я глубоко убежден, что сам по себе народный гнев никогда не может привести к революции, если не будет какой-то объединяющей силы, организующего звена. В США сегодня ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в разжигании революции. Скорее всего очаги протеста со временем сойдут на нет, и вскоре все закончится. Но это станет хорошим уроком по работе с протестами как для американской полиции, так и для представителей силовых структур по всему миру.