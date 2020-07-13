В Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. Снова

Группа официально зарегистрирована в парламенте области 13 июля. За 60 дней активисты должны собрать подписи 10 тыс. жителей региона, чтобы предлагаемый ими законопроект рассмотрели областные депутаты. При этом сами члены инициативной группы намерены собрать не менее 20 тыс. голосов — так возможный брак не повлияет негативно на судьбу инициативы. После того как подписи пройдут проверку, парламентарии рассмотрят проект в общем порядке.

Очень надеюсь на помощь в этой общественной кампании. При широкой народной поддержке у нас есть все шансы вернуть выборность мэров, — уверен один из соавторов проекта, координатор регионального отделения «Открытой России» Владислав Постников.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 г. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возращение прямых выборов мэра выступили 73% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Как писал DK.RU, среди горожан, которые являются руководителями предприятий или бизнесменами, поддерживают инициативу 62%, — говорится в исследовании. Менее всего инициативу поддерживают те, кто имеет самый низкий уровень образования.

Об эффективности всенародных выборов в колонке на DK.RU ранее рассуждал автор рубрики «Смотритель» Евгений Енин: