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В Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. Снова

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В Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. Снова
Иллюстрация: ikso.org

В заксобрании Свердловской области зарегистрировали инициативную группу, которая выступает с законопроектом о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов в регионе.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Группа официально зарегистрирована в парламенте области 13 июля. За 60 дней активисты должны собрать подписи 10 тыс. жителей региона, чтобы предлагаемый ими законопроект рассмотрели областные депутаты. При этом сами члены инициативной группы намерены собрать не менее 20 тыс. голосов — так возможный брак не повлияет негативно на судьбу инициативы. После того как подписи пройдут проверку, парламентарии рассмотрят проект в общем порядке.

Очень надеюсь на помощь в этой общественной кампании. При широкой народной поддержке у нас есть все шансы вернуть выборность мэров, — уверен один из соавторов проекта, координатор регионального отделения «Открытой России» Владислав Постников.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 г. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возращение прямых выборов мэра выступили 73% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Как писал DK.RU, среди горожан, которые являются руководителями предприятий или бизнесменами, поддерживают инициативу 62%, — говорится в исследовании. Менее всего инициативу поддерживают те, кто имеет самый низкий уровень образования.

Об эффективности всенародных выборов в колонке на DK.RU ранее рассуждал автор рубрики «Смотритель» Евгений Енин:

Прямые выборы мэров можно возвращать сколько угодно, мне, например, не жалко. Надо только понимать, что их возврат означает. Он означает, что принято решение при намечающихся перебоях с хлебом открутить краник с надписью «зрелища». Что само по себе прекрасно. И наоборот, возврат прямых выборов категорически не означает возможности победы «дикой карты», несистемного кандидата. Сейчас мэр Екатеринбурга избирается депутатами городской думы, это вариант избирательного ценза. Кстати, избиратели прошлым летом имели полную возможность громко вопрошать у кандидатов в депутаты: а за кого из уже имевшегося тогда списка кандидатов в мэры они собираются голосовать? И при наличии интереса избирателей выборы депутатов городской думы плавно превратились бы в выборы мэра. Но избирателям было глубоко пофиг.

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