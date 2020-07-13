Вблизи Екатеринбурга появится еще один туристический кластер

О инвестициях в горнолыжный комплекс стало известно по итогам промышленного марафона «Иннопром».

Подписано соглашение о сопровождении инвестпроекта развития туристcко-рекреационного кластера «Гора Лиственная». Объем соглашения по инвестиционным затратам порядка 150 млн руб. — их предполагается вложить в ближайшие два-три года в развитие комплекса, — рассказал генеральный директор АПИ Александр Породнов.

По словам г-на Породнова, сегодня это соглашение особенно актуально — из-за повышения спроса на внутренние туристические маршруты.

АПИ будет оказывать поддержку администрации ГК в поиске финансирования и администрирования проекта, поможет с подключением к газораспределительным сетям, а также — с разработкой концепции кластера,.

Горнолыжный курорт «Гора Лиственная» расположен на 23 км автодороги вокруг Екатеринбурга. В парке зимой работают горнолыжные трассы разной степени сложности, сноу-парк, тюбинг, каток. Также здесь есть круглогодичные пикниковые зоны и даже пляж. Но комплекс необходимо модернизировать, считают его владельцы.

Мы работаем с 2005 года. И сегодня чувствуется, что необходимы свежие идеи для развития проекты, нужны новые бизнес-партнеры, — прокомментировал подписание документа директор ООО «Гора Лиственная» Вячеслав Шахов.

Он также добавил, что в процессе работы планируется расширить спектр услуг, оказываемых комплексом.

Напомним, международный промышленный марафон «Иннопром» с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира прошел 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона обсуждались темы глобальной промышленной повестки, в том числе — последствия пандемии Covid-19 для мировой экономики.

Добавим, что «Гора Лиственная» станет уже по меньшей мере третьим туристко-рекреационным кластером на территории Среднего Урала. По инициативе губренатора Евгения Куйвашева, большой туристический кластер «Гора Белая» начали создавать неподалеку от Нижнего Тагила. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника и 15 населенных пунктов.

В рамках реализации это проекта планируется до 2028 г. модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. В кластере доступны и будут развиваться различные виды отдыха: от экстремального зимнего до культурно-познавательного и семейного — в исторических горнозаводских поселках и в окрестностях реки Чусовой. На территории создан особый экономический режим.

Еще один кластер намерены создать на берегу озера Таватуй. Как писал DK.RU, инвесторы предлагают построить на западном берегу озера гостевые дома, центр медитации и паркинг для яхт. Они готовы вложить в развитие территории 1 млрд руб.