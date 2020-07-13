«Отработав первый постковидный день, мы готовы были простить миру карантин. Но потом...»

Километровые очереди у входа, листы ожидания на недели вперед, выручка в разы больше, чем до карантина, — все эти бонусы отмены изоляции радовали предпринимателей недолго. За несколько недель клиенты утолили «карантинный зуд», и показатели откатились на уровень ниже мартовского. Андрей Шубин сооснователь сети барбершопов Boy Cut, кроссфит-клуба MSK CrossFit & Fight Club и кофейни Finch Coffee рассказал Forbes, почему ажиотаж первых дней быстро сошел на нет и не помог бизнесу покрыть даже малую часть карантинных убытков. DK.RU выбрал из колонки главное.

— Когда 9 июня мы в самом деле открылись и отработали первый постковидный день, мы готовы были простить этому миру и карантин, и двухмесячный простой, и сотни тысяч рублей аренды, которые приходилось платить, несмотря ни на что: в эти дни московские Boy Cut’ы стригли на пределе своих возможностей в прямом смысле слова. Вопреки ожиданиям, люди не боялись ничего, кроме собственного запущенного внешнего вида: через каждый филиал проходило по 40-50 человек ежедневно. Такую картину наши парикмахерские обычно наблюдают только один раз в году — в канун Нового года.

Безусловно, мы и до открытия понимали, что желающих будет много: об этом говорили и здравый смысл, и люди вокруг, и опыт Китая. Но чтобы такой поток держался почти три недели — такого мы, конечно, не ожидали и были сказочно рады. Создавалось ощущение, что восстанавливается какая-то вселенская справедливость: мы не просто снова работаем и зарабатываем, мы даже сможем покрыть часть понесенных убытков за счет вот этой вот «сверхприбыли».

Но праздник достаточно быстро сошел на нет: сперва ситуация вернулась к стандартной, допандемийной, когда парикмахерские в зависимости от дня недели и локации были загружены на 70-90%. И все было бы ничего, если бы это так и осталось: к середине июля загрузка и, следовательно, оборот и вовсе стали ниже докарантинных.

Почему же так произошло? Ведь первые недели работы ясно дали понять, что люди не боятся посещать публичные места, готовы выходить из домов и даже садиться в кресло, в котором (о боже!) сегодня уже сидело нескольких других людей. Причин, на мой взгляд, несколько.

Во-первых, мы очень быстро подстригли очень много людей, на порядок больше, чем обычно. Есть ощущение, что мы просто очень быстро и сжато пропустили через себя основной костяк нашей клиентской базы. Таким образом, по прошествии цикла (мужчины стригутся в среднем раз в 30-40 дней) спрос должен устаканиться.

Во-вторых, как ни крути, эпидемия не повержена. Количество заболевших либо продолжает расти, либо остается на прежнем уровне. В начале, после долгих месяцев домашнего заточения, даже поход в парикмахерскую был для граждан как глоток свежего воздуха. Вряд ли спустя какое-то время клиенты «одумались» и решили впредь не ходить стричься до полного искоренения ковидного недуга. Скорее имеет место опасливость, которую можно облечь в следующую формулу: я буду стричься, но не как раньше (раз в две-три недели, чтобы всегда выглядеть идеально), а раз в месяц-полтора, когда это реально будет необходимо.

В-третьих, нельзя игнорировать тот факт, что, выйдя из карантина, мы сразу вошли в разгар лета. Да-да, вот только-только заканчивался март, а тут уже середина июля, вот до чего доводит самоизоляция. Даже несмотря на невозможность выезда за границу, люди стараются не пропускать время шашлыков и сланцев — уезжают на дачи к себе или друзьям, арендуют загородные дома, путешествуют по стране. Иными словами, те, кто обычно уезжал летом в Испанию, все равно постарались куда-то уехать — хотя бы в Краснодар.

Еще один фактор, сильно влияющий на спрос конкретно в нашем случае, — месторасположение. Boy Cut’ы располагаются в беспроигрышных (так нам всегда казалось) местах: это знаменитый «Красный Октябрь», Маросейка, Чистопрудный бульвар, улица Льва Толстого. Это места, где в обычные дни жизнь бурлит с утра до вечера — офисы многочисленных компаний заставляют тысячи людей приезжать сюда пять дней в неделю на работу. Теперь, как вы знаете, все немного иначе: большинство компаний оставили своих людей на удаленке до сентября, некоторые — до Нового года.

В такие моменты немного жалеешь, что слишком много думал о репутации бренда: в спальных районах мы годами наотрез отказывались открываться. А зря, одна из наших кофеен, расположенная на первом этаже жилого дома на Ленинском проспекте, бьет допандемийные рекорды выручки: за время карантина мы стали для местных настоящим центром притяжения, своего рода символом того, что не вся жизнь остановилась.