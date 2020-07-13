Прямой эфир от DK.RU: Александр Казаков о бережливом производстве

14 июля в 15 час. (по времени Екатеринбурга) в инстаграм-аккаунте «Делового квартала» @dk.ekaterinburg состоится интервью в прямом эфире с Александром Казаковым, заместителем генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Разговор пойдет о первых итогах реализации национальной программы «Производительность труда и поддержка занятости», к которой подключились многие промышленные предприятия региона. Александр Казаков расскажет, с помощью каких инструментов можно повысить эффективность производства, на чем обычно теряет деньги предприятие, как правильно настраивать персонал на грядущие изменения.

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Напомним, DK.RU выпустил цикл прямых эфиров с известными бизнесменами и представителями власти Екатеринбурга в период карантина. Первым гостем эфира стал Андрей Гавриловский, девелопер и совладелец БЦ «Высоцкий». Далее мы поговорили с Александром Оглоблиным, президентом торговой сети «Елисей». Третьим гостем стал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.