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Прямой эфир от DK.RU: Александр Казаков о бережливом производстве

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Прямой эфир от DK.RU: Александр Казаков о бережливом производстве
Иллюстрация: DK.RU

DK.RU проведет прямой эфир c заместителем генерального директора Фонда технологического развития промышленности региона. Поговорим об инструментах, позволяющих сократить издержки производства.

#НОВОСТИ

14 июля в 15 час. (по времени Екатеринбурга) в инстаграм-аккаунте «Делового квартала» @dk.ekaterinburg состоится интервью в прямом эфире с Александром Казаковым, заместителем генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Разговор пойдет о первых итогах реализации национальной программы «Производительность труда и поддержка занятости», к которой подключились многие промышленные предприятия региона. Александр Казаков расскажет, с помощью каких инструментов можно повысить эффективность производства, на чем обычно теряет деньги предприятие, как правильно настраивать персонал на грядущие изменения.

Если у вас есть вопросы, вы можете оставить их в наших соцсетях или прислать на почту konovalova_ma@ek.apress.ru

Напомним, DK.RU выпустил цикл прямых эфиров с известными бизнесменами и представителями власти Екатеринбурга в период карантина. Первым гостем эфира стал Андрей Гавриловский, девелопер и совладелец БЦ «Высоцкий». Далее мы поговорили с Александром Оглоблиным, президентом торговой сети «Елисей». Третьим гостем стал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

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