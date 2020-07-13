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Туроператоры готовы запустить чартер из Екатеринбурга в Доминикану

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Туроператоры готовы запустить чартер из Екатеринбурга в Доминикану
Иллюстрация: pixabay.com

Компания Pegas Touristik планирует осенью запустить чартер из Екатеринбурга в Доминикану. Главное, чтоб до этого времени Россия сняла запрет с международных перелетов.

#ОТДЫХ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

О готовности туроператора организовать чартерные рейсы на Карибы заявила директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь Галина Лысенко, сообщает профессиональное издание «Вестник ассоциации туроператоров России».

Доминиканская Республика открыта с 1 июля для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет, — рассказала о ситуации Галина Лысенко.

В стране уже работает вся туристическая инфраструктура, с приезжающих на отдых не требуют справку об отсутствии COVID-19, но есть некоторые ограничения. Так, заполняемость отелей не должна превышать 30%, экскурсии также проводятся с учетом социального дистанцирования.

По словам представителя министерства туризма Доминиканской республики, российские туристические компании надеются, что чартеры возобновятся в этом году.

К примеру, туроператор PEGAS Touristik предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы уже в августе, а еще из трех российских городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани — в октябре, — поделилась информацией Галина Лысенко. И добавила: — Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов.

Возобновлению чартерного сообщения могут помешать ограничения на международные полеты, которые Россия пока не торопится отменять. Напомним, все зарубежные рейсы были прекращены в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. В июне режим несколько ослабили, разрешив вылет за границу отдельным категориям граждан, например, тем, кто отправляется на лечение и сопровождающим их лицам. Однако в туристических целях перелеты запрещены.

Некоторые компании, в числе которых «Уральские авиалинии», за это месяцы вылетели за границу, только чтобы совершить вывозные рейсы. При этом, как рассказывал DK.RU, «Аэрофлот» нашел способ обойти ограничения и под видом грузовых рейсов перевозил за рубеж туристов.

Отметим, что екатеринбургский аэропорт Кольцово заявил о готовности возобновить международное сообщение.

В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Кольцово готовы к обслуживанию иностранных рейсов, — прокомментировали в пресс-службе  Кольцово.

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