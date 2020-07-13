Число новых случаев коронавируса в России почти не падает. В мире — новый печальный рекорд
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С конца июня в России фиксируется не менее 6,3 тыс новых случаев болезни каждый день — страна на четвертом месте по заболеваемости. Растет распространение Covid-19 и в мире.
За последние сутки в России выявлено 6 537 заболевших коронавирусом, 104 человека умерли, полностью выздоровели 2 960 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране насчитывается 733 699 случаев заболевания, зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.
В Москве зарегистрировано 672 новых случая, Санкт-Петербурге — 291, Ханты-Мансийском автономном округе — 270, на Алтайском крае — 235, в Свердловской области — 218, Нижегородской — 212, Ямало-Ненецком АО — 205, Иркутской области — 203.
Более 100 новых заболевших также в Московской, Мурманской, Архангельской, Челябинской, Воронежской, Новосибирской, Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях.
Таким образом, с 26 июня число новых случаев почти не меняется: на минимуме показатель составлял 6368 заболевших, на максимуме — 6852.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 13 июля, выявлено 12,91 млн случаев Covid-19, умерли 569 128 заболевших. В США насчитывается 3,3 млн случаев и 135 205 летальных исходов, в Бразилии — 1,86 заболевших, в Индии — 878 тыс. 10 июля было зарегистрированы 228 186 новых случаев, это новый рекорд суточной заболеваемости в мире, сообщала Всемирная организация здравоохранения.