Бизнесу дали отсрочку по налогам на 150 млрд руб. Крупным компаниям ее почти не досталось

2 млн компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации получили автоматическую отсрочку по налогам и страховым взносам за 2019 г. и первый квартал 2020 г. на общую сумму 140 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Такой бизнес также полностью освобожден от налогов за второй квартал, кроме НДС.

Крупные компании получили отсрочку по налогам на сумму лишь 10,5 млрд руб. Им отсрочка автоматически не предоставляется, для получения льготы им нужно подавать заявление в ФНС. Такой возможностью в мае-июне воспользовались 2,4 тыс. компаний, прежде всего в сферах авиаперевозок, сухопутного транспорта, гостиничного бизнеса, сферы туризма и культуры. При этом основной поток запроса на отсрочку налоговая ждет в июле-августе: еще не все компании сдали нужные декларации или не наступили сроки, которые нужно перенести, уточнил в ФНС.

Учитывая масштаб проблем бизнеса и экономики, 10,5 млрд руб. — цифра, безусловно, маленькая, — сказал изданию управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик.

Эксперты называют отсрочку по налогам не самой эффективной мерой господдержки, так как компания рискует столкнуться с дополнительными трудностями при окончании ее срока. Крупный бизнес в пострадавших отраслях может претендовать на получение отсрочки, если их доходы упали более чем на 10% или получены убытки. Компаниям сложно получить налоговую отсрочку на общих основаниях, говорит г-н Лемчик. «Мы подали очень много заявлений для наших клиентов о предоставлении отсрочки, соблюдая все правила, но пока положительных решений по ним не вынесено, за исключением компаний из пострадавших сфер», — поделился эксперт.

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Претендовать на такую меру поддержки могут только предприятия 19 видов деятельности, в которые не входят непродовольственная розничная торговля, кинотеатры, музеи и ряд других отраслей, которые получили не могут работать во время пандемии. К тому же Минфин, учитывая потери доходов бюджета, не поддерживает расширение круга компаний, которые могут претендовать на отсрочку.

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