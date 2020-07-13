Андрей Кривенко, «Вкусвилл»: «Наш конкурент — Coca-Cola. А бюджета у нас нет и не будет»

Героем нового выпуска «Русские норм!» стал основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. Он рассказал Елизавете Осетинской о месяцах карантина, трудностях в Западной Европе и выходе на биржу. Главное — в материале DK.RU.

Про карантин

— За два-три месяца онлайн-продажи выросли в 30 раз. По нашим оценкам, только за май примерно 60 тысяч семей, которые не знали о «Вкусвилле», стали заказывать доставку.

Сейчас главная задача — так поменять модель, чтобы магазины все равно оставались эффективными. Раньше мы работали: утром привозим свежие продукты, к концу дня полки — полупустые. Вся наша экономика построена на том, что люди ходят к нам за свежими продуктами три раза в неделю. Сейчас они приходят реже, больше заказывают онлайн. Когда мы к этому адаптируемся, продолжим открывать новые магазины.

Вообще, я уверен, что в любом обществе — и бедном, и богатом — хорошая услуга всегда будет оплачена. Если этого не происходит, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, нужно меняться.

Про конкуренцию

Конкурируем мы все-таки с производителями продуктов. Пускай это амбициозно прозвучит, но конкурировать мы хотим с Nestle, Coca-Cola… Они, конечно, в отличие от нас, огромные деньги вкладывают в рекламу. Люди покупают их бренды, потому что им в рекламе объяснили, что они лучшие. Мы так никогда не делали и не будем.

Бренды конкурируют не качеством продукта, а именно упаковкой и внешним видом. Мы берем составом, а не красотой.

Мы, конечно, пробовали делать и красивые упаковки, но оставили их только для готовых блюд. Когда мы спрашивали людей, они сами говорили: пакет молока — абсолютно белый, творог — прозрачный, сметана — белая.

Про бизнес в Европе

— Магазин в Амстердаме — это одна из команд решила попробовать. Никакого бизнес-интереса в этом пока нет. Это чисто попробовать, насколько наша концепция может понравиться жителям Западной Европы.

Там же [в этом магазине] нет российских продуктов — только голландские. Мы взяли наши стандарты качества и начали беседовать с голландцами. Они, конечно, сначала не поняли. «Блин, нафига вам это надо?». Мы говорили: «Вы не рассуждайте, вы делайте». Не скажу, что потребителям сразу понравилось. Необычно. Но к осени проект должен выйти хотя бы в ноль.

Про IPO

— Публичные компании — высшая лига бизнеса. На мой взгляд, попадание в нее сильно укрепляет. Дополнительный аудит, дополнительное мнение со стороны, дополнительная ответственность. Контроль, отчетность, IT-безопасность — требования, которые нужно выполнить, написаны кровью.

Я до сих пор считаю, что кредит — это, конечно, хрупкость. Найти сильного партнера — антихрупкость.

До пандемии мы очень быстро окупали магазины, нам в принципе не нужны были деньги. Но мы совершенно не уверены, что так же просто будет на западном рынке. Нужно стать публичными, чтобы это сделать.

Про предпринимательство

— В России все очень тяжело с предпринимательством. Молодежь стремится в корпорации. Быть предпринимателем не престижно.

Я всегда работал топ-менеджером. Меня глобально все устраивало. Но в какой-то момент я просто не смог найти новую работу.

Про решение проблем в компании

— Знаете, это как воспитание детей. Какой главный навык надо развивать? Согласно одному из мнений, которое мне близко, главный навык — самостоятельность. Если ребенок лезет на дерево, нельзя ему запрещать. Возможно, стоит под деревом постелить мат. В бизнесе примерно так же. Если ваша компания полезла на дерево, не запрещайте ей.

Мы все время теряем деньги. Каждый день куча денег теряется. Надо относиться к этому спокойно. Люди должны сами принимать все решения.

Про бюджет

— У нас нет бюджета и плана по выручке. Все бюджеты состоят из ошибок. Планы никогда не совпадают с реальностью. И инвесторов мы ищем, которым будет интересен наш подход. Уже нашли, как ни странно. Существуют инвесторы, которые, как и мы, пребывают в ужасе от сложившейся в мире системы менеджмента.

Принято считать, что компания это механизм, в котором можно все продумать, чтобы он прослужил долгие годы. Но в современном мире это не работает. Особенно в онлайне люди хотят, чтобы компании подстраивались под них. Это значит, что вы должны уметь каждый день меняться.