ПСБ увеличил размер кредита по программе «Военная ипотека 2020»

Программа «Военная ипотека 2020» запустилась в ПСБ недавно. Однако только за первый месяц ее действия объем поступивших заявок на кредит превысил 500 млн. руб.

Благодаря привлекательным условиям и рекордно низкой ставке эта программа вызвала большой интерес у заемщиков. Увеличение максимальной суммы кредита для регионов позволит еще большему количеству клиентов приобрести жилье большей площади или более высокого класса, — рассказывает Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

Напомним, программа «Военная ипотека 2020» действует до 1 ноября 2020 года.

Немногим ранее ПСБ внедрил систему персональных предложений, основанную на анализе покупательского спроса. Она предлагает клиентам акции и индивидуальные скидки, предодобренные решения по потребительским кредитам и кредитным картам.

Умный алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует транзакционную активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и прогнозирует, в какой момент у клиента может возникнуть потребность в дополнительном финансировании и какие еще услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем. Сервис автоматически подбирает лучший вариант с учетом предпочтений клиента и предлагает его именно тогда, когда это наиболее актуально.