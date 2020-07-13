Росбанк вошел в федеральный рейтинг по доступности мобильных приложений

Кроме того, РОСБАНК Онлайн стал вторым в топе доступных приложений для слабовидящих пользователей.

В рейтинг вошли 15 банков. Каждое банковское приложение оценивалось по набору базовых сценариев, создавались профили доступности и рассчитывался рейтинг доступности iOS- и Android-приложений.

Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке.

Приложение РОСБАНК Онлайн для iOS и Android доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Справка

Росбанк — универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 290 отделений и более 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 1600 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Банку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Банк включен в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году. Росбанк L’Hermitage Private Banking вошел в ТОП-3 по качеству клиентского обслуживания по версии Frank RG в 2019 году.

Депозитарий Росбанка признан лучшим провайдером депозитарных услуг в России в 2019 году по версии Global Custodian. Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн в 2019 году заняло 5-ое место среди мобильных банков для ежедневных задач на IOS и 7-ое место среди приложений на Android в рейтинге, составленным консалтинговым агентством Markswebb. Сайт Росбанка признан лучшим в категории «Корпоративный сайт» и бронзовым призером в номинации «B2B-проект» премии Tagline Awards 2019.

Более подробная информация — на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale Societe Generale — одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.



Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 147 тысяч сотрудников в 67 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, Русфинанс Банком, ALD Automotive, «Росбанк Страхование». С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.