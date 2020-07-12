Вдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятие спортом полезнее всего
Дать организму физическую нагрузку в 7 утра — очень благоразумный шаг, это доказали сразу несколько экспериментов. Итак, почему бегать, приседать и тянуться лучше до начала рабочего дня? Разбираемся.
О том, что утренняя зарядка полезна для здоровья, мы слышим постоянно. Но многие ли знают научные факты, подтверждающие это утверждение? «Цех» рассказал о том, как физические упражнения связаны с перееданием и как утренняя ходьба влияет на сон следующей ночью.
Более осознанный выбор пищи
В исследовании 2018 года 2680 студентов колледжей в течение 15 недель тренировались по программе, составленной для них учеными. Каждую неделю они трижды занимались получасовыми кардиотренировками. Студентов не просили менять рацион, но в итоге те, кто тренировался усерднее, начали выбирать более здоровую пищу.
Повышенная концентрация
В 2019 году было проведено исследование, которое доказало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и помогают проще принимать решения.
Во время эксперимента 67 участников по 8 часов часов находились в сидячем состоянии в рамках трех сценариев. В одном из них они просто сидели, в другом начинали день с 30-минутной ходьбы по беговой дорожке, в третьем к упражнениям на дорожке добавлялись трехминутные перерывы на ходьбу каждые полчаса. В те дни, когда люди тренировались утром, их умственные способности улучшались, особенно у тех, кто практиковал трехминутную ходьбу.
Контроль над аппетитом
Физические упражнения помогают контролировать аппетит, уменьшая выработку грелина, «гормона голода». Также спорт повышает уровень «гормонов сытости» — таких, как пептид YY и глюкагоноподобный пептид-1.
В 2012 году было поведено исследование, во время которого 35 женщин занимались на беговой дорожке по 45 минут по утрам. После упражнений ученые показывали женщинам изображения цветов и еды и измеряли их мозговую активность. Через неделю ученые повторили эксперимент, исключив из него утреннюю физическую активность. Оказалось, что мозг женщин сильнее реагировал на изображения еды, когда они не занимались спортом по утрам.
Контроль над давлением
От повышенного кровяного давления страдают очень многие. Лучшим способом борьбы с этой проблемой, кроме таблеток, является физическая активность.
Утренние упражнения, согласно исследованию 2014 года, возможно, снижают давление лучше, чем занятия в другое время. 20 взрослых участников эксперимента занимались на беговой дорожке три раза в день: в 07:00, в 13:00 и в 19:00, при этом специальные устройства фиксировали их кровяное давление. В итоге наиболее значительные изменения давления наблюдались после утренних занятий.
Улучшенный сон
Зарядка после пробуждения благоприятно сказывается и на будущем сне. После ходьбы на беговой дорожке в 7 утра участники эксперимента хорошо спали всю следующую ночь: они проводили больше времени в состоянии глубокого сна и реже просыпались посреди ночи. Кроме того, им нужно было меньше времени, чтобы уснуть.
Если заниматься физкультурой на улице, это сделает сон еще лучше, так как после дня на солнце организм вырабатывает больше мелатонина, гормона сна.