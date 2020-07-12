Вдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятие спортом полезнее всего

О том, что утренняя зарядка полезна для здоровья, мы слышим постоянно. Но многие ли знают научные факты, подтверждающие это утверждение? «Цех» рассказал о том, как фи­зи­че­ские упраж­не­ния свя­за­ны с пе­ре­еда­ни­ем и как утрен­няя ходь­ба вли­я­ет на сон сле­ду­ю­щей но­чью.

Бо­лее осо­знан­ный вы­бор пищи

В ис­сле­до­ва­нии 2018 года 2680 сту­ден­тов кол­ле­джей в те­че­ние 15 недель тре­ни­ро­ва­лись по про­грам­ме, со­став­лен­ной для них уче­ны­ми. Каж­дую неде­лю они три­жды за­ни­ма­лись по­лу­ча­со­вы­ми кар­дио­тре­ни­ров­ка­ми. Студентов не просили менять рацион, но в итоге те, кто тренировался усерднее, начали выбирать более здоровую пищу.

По­вы­шен­ная кон­цен­тра­ция

В 2019 году было проведено исследование, которое доказало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и помогают проще принимать решения.

Во время экс­пе­ри­мен­та 67 участ­ни­ков по 8 ча­сов ча­сов на­хо­ди­лись в си­дя­чем со­сто­я­нии в рам­ках трех сце­на­ри­ев. В од­ном из них они про­сто си­де­ли, в дру­гом на­чи­на­ли день с 30-ми­нут­ной ходь­бы по бе­го­вой до­рож­ке, в тре­тьем к упраж­не­ни­ям на до­рож­ке до­бав­ля­лись трех­ми­нут­ные пе­ре­ры­вы на ходь­бу каж­дые пол­ча­са. В те дни, когда люди тренировались утром, их умственные способности улучшались, особенно у тех, кто практиковал трехминутную ходьбу.

Кон­троль над ап­пе­ти­том

Физические упражнения помогают контролировать аппетит, уменьшая выработку грелина, «гормона голода». Также спорт повышает уровень «гормонов сытости» — та­ких, как пеп­тид YY и глю­ка­го­но­по­доб­ный пеп­тид-1.

В 2012 году было поведено исследование, во время которого 35 жен­щин за­ни­ма­лись на бе­го­вой до­рож­ке по 45 ми­нут по утрам. По­сле упраж­не­ний уче­ные по­ка­зы­ва­ли жен­щи­нам изоб­ра­же­ния цве­тов и еды и из­ме­ря­ли их моз­го­вую ак­тив­ность. Че­рез неде­лю уче­ные по­вто­ри­ли экс­пе­ри­мент, ис­клю­чив из него утрен­нюю фи­зи­че­скую ак­тив­ность. Оказалось, что мозг жен­щин силь­нее ре­а­ги­ро­вал на изоб­ра­же­ния еды, ко­гда они не за­ни­ма­лись спор­том по утрам.

Кон­троль над дав­ле­ни­ем

От повышенного кровяного давления страдают очень многие. Лучшим способом борьбы с этой проблемой, кроме таблеток, является физическая активность.

Утрен­ние упраж­не­ния, со­глас­но ис­сле­до­ва­нию 2014 года, воз­мож­но, сни­жа­ют дав­ле­ние луч­ше, чем за­ня­тия в дру­гое вре­мя. 20 взрос­лых участ­ни­ков экс­пе­ри­мен­та за­ни­ма­лись на бе­го­вой до­рож­ке три раза в день: в 07:00, в 13:00 и в 19:00, при этом специальные устройства фиксировали их кровяное давление. В итоге наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния дав­ле­ния на­блю­да­лись по­сле утрен­них за­ня­тий.

Улуч­шен­ный сон

За­ряд­ка по­сле про­буж­де­ния бла­го­при­ят­но ска­зы­ва­ет­ся и на будущем сне. После ходьбы на беговой дорожке в 7 утра участники эксперимента хорошо спали всю следующую ночь: они про­во­ди­ли боль­ше вре­ме­ни в со­сто­я­нии глу­бо­ко­го сна и реже про­сы­па­лись по­сре­ди ночи. Кро­ме того, им нуж­но было мень­ше вре­ме­ни, что­бы уснуть.

Если заниматься физкультурой на улице, это сделает сон еще лучше, так как после дня на солнце организм вырабатывает больше мелатонина, гормона сна.