«Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны
Алексей Кудрин выступил перед выпускниками Российской экономической школы. Он заявил, что без снижения налоговой нагрузки на бизнес как минимум вдвое экономике страны придется туго.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал выпускникам Российской экономической школы о застое в экономике России. Преодолеть его можно структурными реформами, уверен экономист.
Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое, — цитирует Кудрина «РИА Новости».
Главной причиной торможения экономики экс-министр финансов считает «непроведение достаточных структурных институциональных реформ».
Кудрин уверен, что России необходима реформа государственного сектора, снижение регулярной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.
Алексей Кудрин пояснил, что, начиная с 90-х годов XX века, экономика России выросла всего на 30% — по мировым меркам это очень мало.
«Россия, конечно, может расти и на три — пять процентов (в год)», — заключил глава Счетной палаты.
Напомним, в июне 2020 года Алексей Кудрин сообщал, что национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки.