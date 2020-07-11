«Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал выпускникам Российской экономической школы о застое в экономике России. Преодолеть его можно структурными реформами, уверен экономист.

Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое, — цитирует Кудрина «РИА Новости».

Главной причиной торможения экономики экс-министр финансов считает «непроведение достаточных структурных институциональных реформ».

Кудрин уверен, что России необходима реформа государственного сектора, снижение регулярной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

Алексей Кудрин пояснил, что, начиная с 90-х годов XX века, экономика России выросла всего на 30% — по мировым меркам это очень мало.

«Россия, конечно, может расти и на три — пять процентов (в год)», — заключил глава Счетной палаты.

Напомним, в июне 2020 года Алексей Кудрин сообщал, что национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки.