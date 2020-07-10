275 случаев, КТ в частных клиниках, проверка магазинов и кафе. Все о COVID-19 на 10 июля

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, наибольший прирост зарегистрирован в Екатеринурге (+159 заболевших), остальные случаи распределены по всей области. Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 279 человек. Всего врачи вылечили 9 522 пациента.

Глава регионального министерства здравоохранения Андрей Цветков рассказал, что почти 40 медучреждений области перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам не только с коронавирусной инфекцией, но и с пневмониями, которые потенциально могу быть проявлением COVID-19.

Этим объясняется высокая загрузка наших так называемых респираторных госпиталей: туда госпитализируются и пациенты с COVID-19, и пациенты с пневмониями. Если бы мы таких пациентов госпитализировали в стационары всех больниц области, как это было традиционно, мы бы такого прироста не увидели: они бы планомерно распределялись по всей сети медучреждений. Но этого делать нельзя, чтобы не допустить заносов инфекции. Отведение же отдельных больниц под коронавирус позволяет нам сохранять «чистыми» медицинские учреждения и сохранить в них и хирургическую помощь, и кардиологическую, и неврологическую — по сути все виды помощи, в том числе ведение беременных. Нужно отметить, что вот в таких респираторных центрах примерно 51% сегодня — пациенты с новой коронавирусной инфекцией и 49% – пациенты с обычной, в том числе вирусной, но «нековидной» пневмонией, — приводит его слова официальный портал Свердловской области.

По данным Цветкова, в регионе ежедневно делается около 10 тыс. тестов на коронавирус, анализы берутся в первую очередь у групп риска. Работает 29 лабораторий, внедрен новый метод — иммуноферментный анализ на антитела (ИФА). В Екатеринбурге работает четыре амбулаторных КТ-центра: на базе 24 больницы, 14 больницы, областного тубдиспансера и госпиталя ветеранов войн, которые проводят до 400 исследований в сутки.

КТ-диагностика должна выполняться по четким показаниям, по направлению врача. У нас зачастую есть только желание пациента: пройти компьютерную томографию, потому что вдруг у него поднялась температура. Достаточно часто такое происходит, — считает Андрей Цветков.

По его мнению, занять все имеющиеся в больницах Свердловской области томографы только исследованием пациентов с легочными патологиями, неправильно.

Людям с нарушениями мозгового кровообращения, с острой хирургической патологией, с травмами и другими болезнями тоже необходимо КТ. Поэтому мы действуем по такому принципу: в тех больницах, где установлены два томографа, один работает на коронавирус, второй – обязательно остается «чистым». Кроме того, мы предложили частным центрам заняться такой работой, и в своем приказе предусмотрели такую рекомендацию. Но мы видим, что есть определенные опасения в период эпидемии, и частные центры не работают в этой системе. Но наших медицинских организаций достаточно, чтобы проводить диагностику тем, кому это действительно надо. Да, из-за определенного наплыва бывает очередь. Это действительно так. Но у нас никто не остается без помощи. Ни один человек, — уверен министр.

Вместе с тем областные власти взялись за проверку магазинов и ресторанов, которым разрешено работать в формате летних веранд. По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, были проверены торговые объекты во всех районах Екатеринбурга:

Во всех проверенных магазинах торговых сетей и торговых объектов выявлены идентичные нарушения: отсутствие ведения журнала учета обработки помещений, отсутствие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и антисептиков. Не осуществлялась замена средств индивидуальной защиты каждые три часа, отсутствовали бактерицидные лампы.

На собственников и руководителей по всему региону составлено 228 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Что касается заведений общепита, то с их руководителями губернатор поручил не проводить разъяснительных бесед, а сразу останавливать работу.

В целом в регионе зарегистрировано 15 343 случая коронавирусной инфекции, напоминает JustMedia.ru. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19 (общее число 154).