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Стартап из Екатеринбурга, преобразующий отходы в энергию, отметили на международном уровне

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Александр Смотрицкий
Александр Смотрицкий. Иллюстрация: Личный архив

Технология WiseSoil, разработанная в Екатеринбурге, позволяет значительно ускорить работу и повысить эффективность биогазовых установок. Продукт наиболее востребован на зарубежных рынках.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Технология WiseSoil, разработанная компанией «Биоэнергия» родом из Екатеринбурга, победила в локальном этапе премии Energy Globe Award. Это международная награда в области экологии и устойчивого развития. Как рассказал DK.RU генеральный директор компании Александр Смотрицкий, сейчас выбрано по одному победителю от каждой страны, а в конце года из них определят номинантов, которые получат по 10 тыс. евро на развитие своей технологии и связь с сетью партнеров премии:

У этого конкурса есть правило: смотрят место реализации проекта, а не расположение компании. Жюри понравился один из наших проектов, реализованный в Казахстане. Так мы внезапно стали победителями Energy Globe Award именно от Казахстана, а не от России. Суть в том, чтобы поддерживать проекты, которые позволяют затормозить изменения климата.

Четыре года назад молодой ученый из Екатеринбурга Александр Смотрицкий выпустил на рынок технологию WiseSoil, которая позволяет значительно ускорить работу и повысить эффективность биогазовых установок. Об истории создания компании «Биоэнергия» и принципе работы системы WiseSoil DK.RU подробно рассказывал. 

Использование технологии существенно ускоряет процесс переработки сырья в реакторе, увеличивает производство полезного продукта — биогаза. Продукт из Екатеринбурга оказался более востребован на зарубежных рынках, чем в России. Там же работают и основные конкуренты «Биоэнергии» — компании Lehmann Maschinenbau, Hielscher, Weber Entec. Они несравнимы по масштабу с екатеринбургским стартапом, но ни одна из них не использует технологических решений, предложенных и запатентованных российской компанией. Сейчас модули WiseSoil используются не только в России, но и в США, Великобритании, Южной Корее, Финляндии, Казахстане. 

С началом пандемии, говорит Александр Смотрицкий, в компании на основе своей разработки сделали специальную версию оборудования, которая позволяет делать гелевые антисептики. Оно пользовалось спросом у российских производителей антисептиков за счет того, что позволило в разы ускорить процесс.

Как писал DK.RU, уральские компании активно включились в производство масок и антисептиков. В частности, компании «БиоМикроГели» наладить производство антисептиков удалось за 3,5 недели, включая выходные. Компания Dragonfly перестроилась с экипировки на средства защиты.

Автор: Анна Хлебникова
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