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В Свердловской области 250 млрд руб. вложат в проект жилья и научно-технического кластера

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В Свердловской области 250 млрд руб. вложат в проект жилья и научно-технического кластера
Иллюстрация: Google.Карты

В восточной части Екатеринбурга планируется застроить 4 тыс. га, объединив многоэтажное и малоэтажное жилье на 150 тыс. жителей, научно-технический и индустриальный кластеры. Подробности.

#СТРОЙКА#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Инвестсовет при губернаторе Свердловской области одобрил проект комплексного освоения территории «Исток». Это территория Октябрьского района Екатеринбурга, в границах планировочного района Истокский — на участке, расположенном между Тюменским трактом, ЕКАД, промзоной Ново-Свердловской ТЭЦ и границей Екатеринбурга.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, проект будет реализовываться компанией  Prinzip совместно с Корпорацией развития среднего Урала.

Общая территория застройки — свыше 4 тыс. га, число будущих жителей — 150 тыс. человек. Жилая часть будет состоять из многоэтажных и коттеджных кварталов. До 2040 г. планируется построить 4 млн кв. м жилья и свыше 2 млн кв. м индустриальной и логистической недвижимости, которые дадут 30 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что научно-техническая часть проекта будет включать в себя инфраструктуру для научных исследований и разработок. В этот кластер войдут научно-технологический центр «Татищев», технопарк «Университетский» и другие промышленные, научные и образовательные организации. В промышленную часть проекта планируется включить агрокластер и производственно-логистический кластер. В нем разместится индустриальный парк «Новосвердловский». Территория первой очереди расположена в восточной части Екатеринбурга, вблизи Ново-Свердловской ТЭЦ.

По словам главы компании Prinzip Геннадия Черных, проект планировки территории готов, проведены комплексные изыскания и идет проектирование жилых кварталов. К возведению первой очереди (коттеджного поселка), компания приступает в ближайшее время.

Общий объем инвестиций в проект, рассчитанный на 20 лет, оценивается более чем 250 млрд руб.

На сегодняшний день в Свердловской области проекты комплексного освоения территорий реализуются в Екатеринбурге в микрорайонах Академический и Солнечный, Новокольцовский и Изумрудный бор.

Автор: Анна Хлебникова
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