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Ловушка умных и успешных. Почему люди, у которых все получается, в итоге проигрывают

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Ловушка умных и успешных. Почему люди, у которых все получается, в итоге проигрывают
Иллюстрация: pixabay.com

Добившись успеха единожды, мы повторяем сценарий снова и снова. Еще бы, раз сработало один раз, сработает и вновь. Это ловушка компетентности, и она может уничтожить все.

#ЛАЙФХАКИ

Есть старая поговорка: «Если не сломано, не надо чинить», многим людям она наверняка напоминает их самих. Вместо того, чтобы сохранять открытость для изучения лучшего: систем, практик, навыков — многие успешные и умные люди перестают ставить под сомнение уже однажды сработавшие принципы успеха.

Люди застревают в одних и тех же привычках и навыках, невольно перестают рассматривать альтернативы и полагаются на один и тот же успешный подход вчерашнего дня.

Ловушка компетенций заключается в следующем: вы убеждены, что ваши прошлые принципы, идеи, ментальные модели будут постоянно приводить к будущим успехам и лучшим суждениям.Такие ловушки «запирают» нас в определенный способ делать вещи просто потому, что мы уже умеем это делать. Вы можете быть очень хороши в этом, но в итоге не развиваетесь, ловушка компетенций встает на пути прогресса.

Когда вы добиваетесь успеха в течение длительного времени, вы начинаете верить, что ваш собственный взгляд на то, что нужно делать, идеально прав. Но так внутренняя петля успеха ослепляет вас и вы не замечаете изменений в окружающей среде, но их видят менее успешные люди, — говорит писатель, автор «Медиум» Томас Оппонг.

Как только вы попадаете в ловушку компетенций, ваши собственные правила становятся очень жесткими. Вы концентрируетесь на их укреплении, снова и снова полагаетесь на одни и те же навыки и забываете о других, не менее важных умениях, рабочих привычках и ментальных моделях, которые вам необходимо развивать, чтобы быть успешным в будущем.

Проблема с ловушкой компетенций в том, что когда приходят изменения — а они всегда приходят, — это застает нас врасплох, потому что мы к этому не готовы. Это приводит к упущенным возможностям.

Чтобы избежать ловушки компетенций, сломайте себя. Постоянно изучая новые альтернативы, правила, навыки и подход к работе, вы можете стать лучшим конкурентом самому себе. Вкладывайте часть своего времени, денег, внимания в новые методы, инструменты и модели. Освободите место для усовершенствования, модернизации или нового изобретения.

Начните подвергать сомнению свои основополагающие предположения о жизни, работе, карьере и о том, что значит быть успешным.

По-настоящему успешные люди находят время для того, чтобы проанализировать свои достижения и следовать эффективным процедурам, которые экономят время и деньги. Не загоняйте себя в ловушку успеха, продолжая всегда делать то же, что вчера.

Автор: Александра Клименко
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