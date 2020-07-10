«Учитесь просто лежать. Для достижения многих вещей сначала требуется ничегонеделание»

Михаил Лабковский, психолог:

— Одиночество — это не то, что вы никому не нужны, ваш телефон молчит, вас никто не любит, вы не востребованы... Одиночество — это ощущение внутренней пустоты. В первую очередь это о том, что вы не нужны только одному человеку: самому себе, и поэтому и другим неинтересны.

— Вы знаете, в чем принципиальная разница между здоровым человеком и невротиком? Здоровый человек тоже страдает, но от реальных историй. А невротик страдает от историй вымышленных. А если страданий не хватает, он еще догоняется любимым Кафкой, Достоевским и бутылкой.

— У нас в стране пострадать — любимая национальная забава...

— Каждый вправе жить как хочет. Если родные или друзья не принимают ваш выбор, это уже их проблема. У вас своя жизнь, у них — своя. Любовь — это когда вас любят таким, какой вы есть, не пытаясь «улучшить».

— Не выясняйте, не жалуйтесь, не обвиняйте. Правильная формулировка: «Мне не нравится, что ты так поступаешь». Первое предупреждение должно быть и последним. Никаких «Я же просила!», «Мы же договаривались».

— Если человек другому человеку заменяет весь мир, это означает, что своего мира у него попросту нет.

— Если вы хотите повысить самооценку, перестаньте спрашивать людей о себе — и близких, и далеких. Оценивайте себя сами — это сложно, но это путь к себе. В слове самооценка не зря первый корень «сам», это ваше мнение, а не чужое.

— Человеку кажется: вот сейчас поменяю работу, или разведусь, или перееду — и наконец-то все будет хорошо. Но внешние перемены происходят, а внутри ему лучше не становится. Потому что счастье очень мало зависит от наружных обстоятельств. Все в нас самих, это правда. Виктор Франкл не то что не сломался, но и психологически не изменился в концлагере.

— Учитесь просто сидеть, лежать и ни о чем не тревожиться, не думать, не страдать, не планировать, не вести бесконечные диалоги и монологи с обидчиками, не смотреть телевизор или сериал в компе, не листать журнал. Для достижения многих вещей в этой жизни сначала требуется ничегонеделание.

— ... смысл жизни — в самой жизни. Цель жизни — в том, чтобы получать от нее удовольствие. Жизненный ориентир — самореализация.