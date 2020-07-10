«Растущее число случаев заболевания Covid-19 может притормозить восстановление экономики»

Владимир Бобряшов, директор екатеринбургского офиса инвесткомпании General Invest:

— Несмотря на сохраняющиеся риски второй волны пандемии, глобальные рынки смогли удержать позитивную динамику на прошлой неделе благодаря хорошим макроэкономическим данным.

Однако растущее число случаев заболевания коронавирусом остается источником беспокойства и неопределенности на рынке, поскольку может спровоцировать новое снижение деловой активности и притормозить восстановление экономики.

Кроме того, актуальной остаётся и проблема отношений между США и Китаем. Соблюдение первой фазы торгового соглашения между двумя странами явно выглядит проблематичным в условиях постоянных санкционных угроз со стороны США.

ФРС США придерживается более сдержанных взглядов на экономику, чем фондовый рынок. В опубликованном на прошлой неделе протоколе последнего заседания ФРС США говорится, что восстановление в потреблении не будет особенно стремительным даже в следующем году.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.

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