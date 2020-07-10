«Теперь все будут следить за движениями бровей вечного президента и за его здоровьем»

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире YouTube-канала «Курс дядюшки По: Breaking News» прокомментировал последние события. DK.RU выбрал из интервью главное.

Про прошедшие выборы

— Во власти возникла существенно большая неопределенность благодаря тем поправкам, которые были внесены в Конституцию. Продление полномочий действующего президента создает существенно больше неразберихи, чем стабильности.

Потому что 2024 год был конечный срок, а 2036 год — не конечный. Теперь все будут следить не за формальным календарем, а за движениями бровей нашего условно вечного президента и за его здоровьем.

Из-за достаточно четких и формализованных правил возникают не четкие и не формализованные правила. На данном этапе его лечащие врачи и его ближнее окружение будут заниматься не вращением головой в поисках преемника и выстраиванием полков, а следить за этими двумя показателями. Это существенно ухудшило ситуацию, в том числе и для самого Владимира Путина.

О чем могут поговорить пенсионеры? Только о здоровье. Поэтому приближенный круг президента будет состоять не из сколько-нибудь молодых управленцев или технократов, он будет состоять из тех, с кем можно на лавочке поговорить про здоровье. Круг будет приближаться к возрастному цензу, в котором находится сам Владимир Путин.

По моему мнению, поправки в Конституцию были бы приняты даже без такой истовой агитации. Это связано с тем, что общество лоялистское. Поэтому нагнанние цифр показывают не силу, а слабость людей у власти.

О ликвидации нищеты в России

— Это не более чем цифры, которые не соответствуют действительности. Совсем недавно мы узнали, что средним классом является человек с заработком в 17 000 рублей. Я бы сказал, что эта сумма — нижняя грань дохода, который можно назвать базовым, который необходим для выживания на территории Российской Федерации.

Реальным средним классом, но это не относится к мегаполисам, будут люди с доходом в районе 50 000 рублей. Уровень нищеты в стране я оцениваю в районе 32-34 миллионов человек, с учетом увеличивающейся постоянно неофициальной безработицы, которая достигает примерно 8 млн человек. Плюс волна корпоративных банкротств начинает нарастать.

В феврале-марте следующего года мы увидим результаты тех решений властей, которые были приняты.