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В Екатеринбурге летние веранды снова могут оказаться под запретом

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В Екатеринбурге летние веранды снова могут оказаться под запретом
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

«Не исправятся – будем закрывать». Власти уральской столицы нашли летние веранды ресторанов и кафе, которые игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга вынесли предупреждения 12 кафе и ресторанам по поводу работы летних веранд после снятия первых ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом мэр города Александр Высокинский рассказал E1.ru.

Социальная дистанция должна соблюдаться, за согласованные размеры выходить нельзя. Столики сдвигать тоже не нужно. Заведениям вынесено 12 предупреждений. Не исправятся — будем летние веранды закрывать. Штрафы уже были. Крайняя мера — решение судом о закрытии на срок до трех месяцев. А это почти весь сезон, — сказал мэр.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге с 1 июля. Решение об открытии веранд в других муниципалитетах будет приниматься исходя из дальнейшего развития эпидобстановки, сообщал DK.RU.

Рестораторы говорили об ажиотажном спросе в первые дни июля. Представители «Ассоциации кулинаров и рестораторов» при этом отмечали, что в большинстве случаев соблюсти санитарные рекомендации для рестораторов не представляет особых проблем (основные из них — это размещение столов на расстоянии 1,5 м, измерение температуры и персонала и посетителей, санитайзеры, обработка и дезинфекция, работа персонала в масках и перчатках). Самое обсуждаемое из требований — нахождение не более двух человек за одним столом (за исключением детей).

Однако, судя по экспресс-анализу финансовых показателей, который провела среди рестораторов ассоциация, первые дни работы в формате летних веранд принесли порядка 30% от выручки прошлого года. В ассоциации предполагают, что пандемию не переживут до 20% мелких предприятий общепита, а крупные организации выживут.

По данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, в в городе работает 177 предприятий общепита в формате летних веранд.

Автор: Анна Хлебникова
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