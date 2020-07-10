Собственники пляжных комплексов не досчитались прибыли

Собственники пляжных комплексов понесли большие потери из-за позднего открытия и сокращения потока посетителей. Об этом они рассказали изданию «Коммерсантъ-Урал».

Гендиректор Cuba Beach Club в Екатеринбурге Наталья Леонтьева пояснила, что пляжи обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора, поэтому было сокращено число лежаков и столов на летней веранде:

Если раньше вокруг бассейна стояло до 1 тыс. лежаков, то сейчас мы выставили 120 штук с учетом социальной дистанции между ними в 1,5 м.

По ее словам, за этот летний сезон собственники понесут убытки:

Чтобы компенсировать часть затрат, необходимо, чтобы на протяжении не менее трех месяцев пляж посещали не менее 700 человек.

При этом все посетители обязаны надеть маску и заполнить анкету с вопросами по поводу контакта с заболевшими коронавирусом, поездок в другие регионы и так далее. Кроме того, клиентов предупреждают, что лежаки двигать нельзя, а в бассейне может находиться не более десяти человек одновременно. Из-за дополнительных расходов на средства защиты в комплексе подняли стоимость входа — для взрослых на 200 руб., для детей — на 100 руб.

Владелец «Огонь Пляжа» на озере Балтым Станислав Янковский рассказал изданию, что не заметил снижения потока посетителей: выручка осталась на уровне 2019 г., но могла вырасти примерно на 25%, если бы пляж открылся в мае, когда была жаркая погода. При этом цены на услуги остались на прежнем уровне либо понизились.

Перед открытием все работники прошли тесты на коронавирус. На входе мы измеряем температуру всем людям, просим их носить маски, у нас повсюду расставлены антисептики, есть разметка для соблюдения социальной дистанции, — сказал Станислав Янковский, но отметил, что сотрудникам не всегда удается регулировать социальную дистанцию, а на просьбу надеть маску при посещении веранды ресторана некоторые посетители начинают ругаться.

Вместе с тем Роспотребнадзор не нашел в Свердловской области ни одного водоема, пригодного для купания. Ранее ведомство выдало санитарно-эпидемиологические заключения для озера Щучье в Тавдинском городском округе и восточного берега Шарташа в Екатеринбурге. Но новые пробы воды показали, что теперь и эти водоемы небезопасны, писал DK.RU.