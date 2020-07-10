«Я сохранил дело, всех сотрудников и искренне рад, что закрыл полгода с небольшим минусом»

Леонид Стариков, основатель компании «Недремлющее око» и создатель франшизы по продаже готовых комплектов видеонаблюдения, несколько месяцев наблюдает, как малый бизнес в разных сферах зашевелился в тех направлениях, до которых раньше у многих предпринимателей не доходили руки — чтобы выжить в пандемию.

— Кончился второй квартал и можно подвести итоги кризисного полугодия. Итак, в Москве сняли ограничения для всех предпринимателей, разрешили полеты и открыли всесоюзные здравницы. В Екб ситуация с вирусом, правда, стала только хуже, но народ настолько устал бояться, что маски носит каждый десятый, а на ближайших водоемах яблоку негде упасть. У меня ребята с работы отпросились в четверг, чтобы занять место под палатку на челябинских озерах, потому что в пятницу это будет просто невозможно.

Сам я две недели провел в Крыму и могу сказать, что там просто ничего не напоминает о пандемии. В аэропорту никто не просил справку, не предлагал заполнить анкету и вообще какое-либо взаимодействие с прилетающими отсутствовало. Маски никто не носит, все кафе и магазины работают, полиция никак не реагирует на скопления людей или отсутствие средств индивидуальной защиты.

Теперь про помощь от государства. Во-первых, стабильно приходит 10 тыс. руб. за ребенка. Понятно, что капля в море, но все равно спасибо. Во-вторых, привычка писать широкий спектр ОКВЭДов сыграла в плюс, и государство уже два месяца к ряду закидывает МРОТ за 6 сотрудников. Понятно, что такие деньги никого не спасут, но и на дороге они тоже не валяются.

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В-третьих, мы оформили кредит на льготных условиях, в котором прописано, что если мы никого не уволим, не обанкротимся и т.д., то государство выплатит его за нас. Да, есть нюансы, да, бюрократическая волокита и нет никакой уверенности, что в конце не заставят платить по счетам, но здесь и сейчас 500 тыс. руб. — это целый месяц работы моей компании.

В-четвертых, разрешили не платить часть налогов, тут еще непонятно, как это будет реализовано, но в любом случае будем пользоваться этой мерой поддержки.

В совокупности это все дает примерно те самые 10 тыс. евро вертолетных денег, про которые так много писали в апреле, кивая на Европу. Кто-то скажет, это все подачки поправочные, не было бы голосования, никто бы деньги щедро не раскидывал.

Может и так, да только обнуление было бы все равно, не мытьем, так катаньем, так что я считаю, что удачно совпало, что народ деньгами задабривали, грех не пользоваться.

Теперь, собственно, про малый бизнес. Знакомые девчата из турагенства, конечно, три месяца простаивали, закрыли офис и сидели по домам, но соцсети не забрасывали, активность поддерживали и в июне смогли неплохо напродавать туры в Сочи. Сработал отложенный спрос и усталость от карантина и народ массово повалил на ближайшее море. С учетом минимальных расходов на операционную деятельность, получилось, конечно, не как в июне 2019 г., но все равно это первый плюсовой месяц после пандемии.

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У кафешек и ресторанов вообще бум. Полная посадка, аперольчики навынос, пикники на травке с готовой едой, соцсети полны фоточками «я в кафе, это не миф». У Жени Хана из «Breakfast Unit» и май, и июнь были в плюсе на одной доставке, да, он сам развозил заказы по клиентам, но хочешь жить, умей вертеться. Альтернатива была закрыться и остаться с непогашенным кредитом на руках. Прелесть в том, что с открытием веранды доставка просела немного, а посадка выше, чем до короны.

Рекламщики тоже живы. Для многих бизнесов карантин стал хорошим поводом заняться своими соцсетями, и если до кризиса агентства предлагали нам SMM за 40 тыс. руб. в месяц, то в мае ценник падал до 10-15 тыс.

Рынок нащупал временный баланс и денежный ручеек не пересох полностью, что позволило многим выжить.

С ивентами и концертами хуже. Пружина отложенного спроса уже не сможет разжаться на полную, лето стремительно уходит, Екатеринбург недосчитается многих событий и фестивалей. Но и тут есть позитив, Катя Шихова из Dream Team Event говорит, что, к чести крупного бизнеса, маркетинговые бюджеты не заморозили полностью, оставили поддерживающие активности, и этих денег хватило, чтобы не пойти по ветру.

А сейчас моя любимая история. Мой друг Артем Зверев собрал коронный покер. Лишился источников дохода от концертной деятельности (он директор группы РСАК), заболел ковидом и не смог устроиться работать курьером. Головокружительная карьера. Но нет худа без добра, корона прошла в легкой форме, и мы с ним договорились сделать совместный проект по маркетингу для Умного дома. Так я получил одного из лучших креативщиков города по цене курьера. Да, друзьям нужно помогать.

Ну и напоследок про себя. Мы вытянули полугодие почти в ноль. Сыграло несколько вещей. Во-первых, губернатор не остановил стройки, и за период пандемии мы смогли запустить уникальную проходную на нейросетях для «Атомстройкомплекса». В момент, когда любые контракты на вес золота. Отдельная благодарность за отсутствие задержек по оплатам. Во-вторых, мы не пользуемся никакими кредитами, кроме товарных, и тут спасибо вендорам, почти все терпеливо ждали, никто не подавал в суд, наоборот, поддерживали и не останавливали отгрузки из-за просрочек.

В третьих, карантин заставил нас выйти в розничный сегмент, запустить соцсети и начать продавать через «Авито». Много-много мелких чеков по бросовым ценам, но это живые деньги, которые позволили платить зарплату и в ежедневном режиме отправлять копеечку поставщикам, показывая им, что мы живы.