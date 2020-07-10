Билл Гейтс, чипизация и мировое господство Китая. Откуда берутся конспирологические теории

Как рождаются конспирологические теории и почему они набирают популярность в последние годы — размышляют эксперты. А еще рассказывают свои любимые конспирологические теории.

Анна Трахтенберг, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН:

— Сразу отмечу, что не стоит путать заговор и конспирологию. Конспирология — это не просто вера в заговор, это теория тотального заговора. Это убежденность в том, что кто-то стоит за стенкой и дергает за ниточки.

На мой взгляд, конспирология — порождение секуляризованного общества, то есть общества, утратившего веру в Бога. Пока был Бог, конспирология была не нужна, потому что все можно было объяснить Богом. Пришла чума — на все воля Божья. Как только произошло освобождение от религии, случился бум конспирологических теорий.

Конспирология в разное время существует с разной интенсивностью. Рождение теорий порождают стрессы.

Эпидемии способствуют развитию конспирологических теорий. Известный исследователь массовых слухов Александра Архипова рассказывала, что, согласно последним соцопросам, в Британии 50% населения не верит, что коронавирус — естественное явление, пусть и с печальной природой. Из этих 50% большинство с конспирологической теорией играют, а вот 10% готовы пойти хоть завтра на костер в защиту теории о рукотворном происхождении вируса. В России примерно те же цифры, у нас около 20-22% считают, что коронавирус — не естественное явление.

Сейчас, безусловно, взрыв конспирологических теорий. Один Билл Гейтс чего стоит. Ситуация эпидемии и высокой степени неопределенности подталкивают к тому, чтобы поговорить о теориях заговоров.

Конспирология — она как коррупция, бывает низовая и бывает высшая. Так что разнообразные теории нужно различать.

Что касается высшей конспирологии и идеи мирового правительства. К слову, масоны и иезуиты сейчас не в моде, а в моде, например, Богемская роща. Предполагается, что влиятельные люди собираются в роще в Калифорнии. Что они там делают, неизвестно, но есть версия, что приносят жертву Люциферу в виде совы.

Что касается низовой конспирологии, то это одна из форм политизации. Это один из тех способов, когда массы входят в политику. Сложные причины, почему в России нужно социалистическое общество, массам недоступно, а вот идея о том, что государыня — немецкая шпионка, понятна, массы сразу подключились.

То же самое с цифровизацией. Двадцать лет кроме технических специалистов эта тема никому не была интересна, а как только заговорили о чипизации, то тема стала обсуждаемой и всем интересной. Так что конспирология — это еще и манипуляция, чтобы разворачивать массы.

И не нужно считать, что низовая конспирология рукотворна, что это изобретение элит с целью одурачить человечество. Достаточно часто конспирология — это изобретение масс, которое впоследствии элиты могут эксплуатировать.

Надо признать, что конспирологические теории — это очень удобная иллюзия простого объяснения. Массы придумывают теории, которые объясняют происходящее, и тут преодолевают еще один очень важный рубеж. Таким образом люди попадают в одну группу единомышленников, «умных людей». То есть они знают, что во всем происходящем на земле виноваты, например, рептилоиды, им открыто это знание, а то, что остальные до это еще не дошли, очень жаль. Так что в конспирологии очень важную роль играет психология.

В условиях стресса и беспомощности теории заговоров дают людям решение проблемы, ответы на вопросы. Конспирологические теории связаны с поиском ответов. Сейчас этот поиск связан с тем, что человечество создало себе проблему информационного перенасыщения и пока не знает, как с этим вопросом справляться.

Тут я питаю оптимизм, поскольку когда изобрели книгопечатание, вы не представляете, какой переизбыток информации вылился на человека, но ничего, справились. Так что и тут справимся. В условиях информационного переизбытка людям приходится осваивать навыки, которые ранее считались профессиональными, например, фактчекинг. Но ведь умение читать и писать когда-то было профессиональным, а сейчас это навык всеобщего распределения.

Я сейчас читаю прекрасные американские книжки про китайский заговор, где авторы пишут, что китайцы давным-давно задумали захватить мир, у них есть план, который создан в строгом соответствии со стратегией Сунь-цзы, и они его успешно реализуют.

Еще один нюанс. Нам порой настолько непонятны проблемы стран первого мира, что кажется, будто то, что они обсуждают, либо ерунда, либо заговор. Например, всем известная Грета Тунберг.

Экологическая проблема широко обсуждаема странами первого мира, они серьезно к ней относятся, а нам кажется странным, что про экологию говорят на полном серьезе. У нас нет контекста, поэтому мы не понимаем Грету, для нас проблема экологии настольно неактуальна, что ее обсуждение кажется нам конспирологией.

Мы видим, как у нас на глазах складывается новая конспирологическая теория. Что происходит? В сферу политики ворвались цифровые технологии. До этого они тихо-мирно развивались в сфере технического прогресса и стали его символом в последние 40 лет. То есть на вопрос: «Что такое прогресс?» сейчас отвечают не ракеты, а роботы или интернет. Причем никто всерьез не считал технический прогресс будущим.

Если вы почитаете фантастику 60-х годов, то увидите там все что угодно: полеты в другую галактику, компьютер размером с корабль, штурмана, который с помощью логарифмической линейки прокладывает курс среди звезд, но вы не увидите там интернета, его там нет. Это к вопросу о способности предсказывать.

Так вот сейчас интернет ворвался в политику. Например, китайская страшилка про цифровой контроль за гражданами к реальности не имеет вообще никакого отношения, однако она спокойно живет своей жизнью, и многие полагают, что она существует, хотя на самом деле в том виде, в котором ее описывают, ее там нет. Так что конспирологичская теория о цифровом концлагере и тотальной системе слежения существует, и есть вероятность, что она будет оказывать влияние на политические процессы.

Антон Баков, конспиролог:

— Первое известное тайное общество — это пифагорейцы, которые существовали на грани 5-4 веков. Пифагорейцами считали себя Кеплер и Ньютон. Так что тайные организации существуют, но мы не все о них знаем.

Слово «конспирология» само по себе уничижительное. Так говорят о несостоявшейся истории, о непризнанной литературе, о запретном, неверном знании. Я считаю, что конспирология — это не заведомо ложные теории, а те, что пока не приняты.

Сегодня мир сложен как никогда, люди не могут его познать, поэтому возникает огромное количество конспирологических версий.

Например, сама идея национальности — это чистой воды конспирология, никаких национальностей во время походов Наполеона не было, все придумали в последние 200 лет. И идея национальностей принесла страшнейшее количество смертей. Националистическая мясорубка произошла в последние пару веков.

На низовом уровне конспирология и пропаганда близки, поскольку принимают черное и белое. Конспирологию приходится наводить, когда тебя поймали за руку, а ты никак не можешь согласиться с обвинениям.

Вообще создать конспирологическую теорию очень легко, а вот чтобы сделать эту идею массовой, нужно много денег. Например, если Дудь расскажет нашу придуманную конспирологическую теорию — это да, но какие расценки у Дудя?

В целом, в сегодняшнем информационном мире событие — это не то, что произошло на самом деле, а то, что рассказали СМИ. Доступ к СМИ имеют избранные, соответственно, избранные творят историю, а затем эту историю переписывают еще более избранные, которые имеют доступ к написанию учебников.

Расскажу мою любимую теорию заговора. Общеизвестный научный факт, что в свое время были направлены четыре опломбированных вагона с немецкими агентами в Россию и главным агентом там был Владимир Владимирович Ленин, еще Зиновьев и прочие. Как известно, этих агентов встречал броневичок, куда грузили немецкое золото генштаба, которое потом раздали заскучавшим от безделья солдатам и матросам. Это общеизвестные факты, а вот дальше — конспирология.

Я считаю, что сотрудничество большевиков не закончилось на Брестском мире. Я полагаю, что, когда Ленин умер, эстафету у него принял Сталин, и все успехи Сталина во внутрипартийной борьбе связаны с тем, что он продолжал получать деньги из Германии и скупал на них аморальных революционеров, получал большинство на съездах, обуздал оппозицию.

За это он запретил коммунистам баллотироваться в Германии, фактически они срывали все заседания парламента. Так он довел до распада Веймарскую республику, а к власти в Германии привел Гитлера.

Единственное, что не вписывается в теорию — Испанская война, где мы противостояли немцам. Но мне кажется, что там мы помогли немцам, потому что республиканское правительство в Испании пошло на самое страшное, по мнению Сталина. Оно пошло на союз с троцкистами. Фактически Испания могла стать страной победившего троцкизма, что совершенно не нужно было Сталину. И когда он пришел на помощь Испанской республике, он благополучно задушил троцкистов.

Так что, учитывая все сказанное, 22 июня 1941 г. Сталину было очень обидно за нападение, потому что позади столько лет сотрудничества.

Виталий Калугин, экономист, аналитик, независимый финансовый консультант:

— Конспирология и заговор действительно разные вещи. Например, заговор 11 сентября, когда 19 террористов разрушили здания в США, был успешным. А вот то, что это событие учинили сами спецслужбы США, — это конспирология.

Я хотел бы отметить, что подверженность конспирологии не зависит от уровня образования, доходов или социального статуса, так говорят исследования. Конспирологии подвержены все, потому что все немножечко параноики.

Финансовые рынки не являются рынками конспирологическими, так как они используют асимметричность информации, которая есть у крупных игроков. Не могут человек или группа людей контролировать такой огромный рынок, как финансовый. Коль скоро это было бы правдой, то все деньги мира давно кто-то бы заработал.

Поскольку сейчас происходят события планетарного масштаба, то почва для конспирологических теорий самая благодатная, ведь распространение теорий заговора не происходит на фоне местечковых событий, нужно что-то крупное: убийство Кеннеди, террористический акт, пандемия и прочее.

Дело в том, что на нынешнем этапе развития у общества очень много времени для досуга. То есть у людей появляется время подумать о том, на что раньше времени не хватало, потому что работали с 9 до 18. В такой ситуации конспирология процветает.

Теория заговора, в которую я верю, является, наверное, результатом профессиональной деформации. Она связана с экономикой и финансами.

Я полагаю, что современная корпоративная структура мира сегодня такова, что национальные государства скоро уступят место не мировому правительству, а мировому совету директоров.

Дело в том, что современная мощь таких технологических гигантов, как Амазон, настолько велика, что превышает капитализацию некоторых стран. Например, Apple стоит столько же, сколько в России составляет годовой ВВП. Калифорния производит столько, что денежный объем одного этого штата мог бы стать седьмым ВВП в мире.

Так что не исключено, что совет директоров крупнейших технологических корпораций рассматривает миллиардное население как потенциальных рабов, которые закредитованы в среднем на $15 тыс. и которые будут потреблять производимую продукцию в ближайшие 25 лет.

Учитывая капитализацию Газпрома, Сбербанка и прочих Новатэков, которые валяются на полу по сравнению с ведущими технологическими гигантами, в мировой совет директоров войдут 11 человек, где будет шесть представителей США и пять — Китая, а России там и близко нет.

Константин Джултаев, заместитель главного редактора “Oktagon.media” по спецпроектам:

— У людей еще со времен Христа есть тяга объяснять происходящее. Человеку проще жить, когда он знает, что есть некая система мироустройства. Когда человек что-то не понимает, его это коробит и раздражает. Тяга все объяснить и стала причиной зарождения тайных сообществ. Кто-то верит в 12 апостолов, для кого-то Рокфеллер и масонская ложа являются тайным правителем, для кого-то — Путин, для кого-то — Тунгусов.

Так что существование тайного правительства — это такая мифология, которая помогает объяснить то, что ты объяснить не можешь.

Люди хотят, чтобы были кукловоды, были ответственные за происходящие события. Часто население само себе придумывает лидеров конспирологических заговоров. Иногда лидеры действительно есть, но иногда их нет.

Конспирологию следует разделить на две части: заговор просвещения и заговор невежества. И второй гораздо популярнее. Например, мысль о том, что во всем виноваты инопланетяне, что они среди нас. Опять же идея о рептилоидах, в которую верит 4% американцев, и так далее.

Конечной цели у конспирологии две: либо она направлена на ум, либо на эмоции. При всем моем уважении к религии и последнему царю, в последние недели в топе новостей — Среднеуральский монастырь. Но это же кошмар, там посыла к интеллекту совсем никакого нет.

Я сторонник постправды, постинформационного общества. На мой взгляд, это единственная теория, которая объясняет происходящее. Она состоит в том, что мы прошли точку информационной сингулярности, за которой общество не в состоянии переваривать и оценивать достоверность всей производимой информации.

Сейчас отсутствуют понятия правды и истины, нет понятия исключенного третьего: сейчас пациент может быть и жив, и мертв одновременно. Сейчас царит общество квантовой информации, истины нет в принципе. Любое событие можно объяснить двумя противоположными путями, и оба объяснения будут правдивы.

Любое сообщество, любая структура проходит развитие по синусоиде: от объединения до стадии дезинтеграции. На мой взгляд, сейчас общество находится в стадии дезинтеграции, разделения. Может быть, когда-то мы вернемся к объединению, но сейчас не то время.

Конечно, конспирологические теории на фоне пандемии активно множатся, и понятно, почему. Потому что нет ответов на вопросы.

Во-первых, нет ответа на вопрос: кто эту ситуацию создал. То ли китайцы, то ли американцы. Во-вторых, непонятно, для чего эта пандемия нужна. В-третьих, когда все это закончится. Человечеству нужны ответы на эти вопросы. Если ответов нет, то следует их придумать, так и рождаются конспирологические теории.

Что касается моей любимой конспирологической теории, то я не знаю, где сидит мировое правительство, но искренне верю, что современное политическое мироздание зародилось в Екатеринбурге в конце 80-х — начале 90-х в институте философии и права товарища Гайды и окружающей его группы людей. Именно тогда родилась уральская школа политтехнологий, которая сделала политику в 90-х годах заводной и бешеной.

Сейчас представители той команды сидят в администрации президента и они авторы многих политических проектов, которые реализуются в стране. Эти же люди ездят на выборы в другие страны, например они разжигали последние протесты во Франции с участием желтых жилетов. Так что влияние Екатеринбурга распространилось по всему миру.

В завершение скажу, что любая конспирология требует мышления толпы. Чтобы избежать влияния теории заговоров, нужно из толпы выйти: отключить телефон, интернет, уехать на остров, чтобы начать воспринимать информацию по-новому.

Материал написан на основании выступления спикеров в рамках проекта «Умная среда» в Екатеринбурге.