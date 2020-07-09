Взломайте свою память: как при помощи пяти шагов запоминать любую информацию навсегда

Мозг человека — совершенный компьютер, превосходящий все созданные человеком устройства. Но работа нейронов не похожа на компьютерные алгоритмы, они умеют забывать.

Мозг сам очищает себя от ненужной информации, пишет GeekBrains, при этом могут «стереться» и важные сведения. Но есть хитрый способ, который позволяет не только остановить процесс забывания нужной информации, но и переместить любые данные в долгосрочную память практически навсегда.

Важно помнить следующее: чем больше эмоций вызывает информация, тем активнее создаются нейронные связи, которые и отвечают за запоминание. При этом не требуется вообще никаких усилий.

А вот что-то скучное и неинтересное запоминается с трудом. В этом случае на помощь приходит зубрежка, но она требует больших усилий, а выученное таким образом улетучивается из памяти буквально за несколько дней.

Психолог Герман Эббингауз попытался разобраться, как работает память, если она не привязана к эмоциям. И как запоминать скучную, но важную информацию надолго и без чрезмерных усилий. Он понял, что память у всех людей работает схожим образом, и ее объемы примерно одинаковы.

Чтобы эмоциональное восприятие информации не мешало проводить эксперименты, Эббингауз и его «подопытные» запоминали бессмысленные и не связанные между собой слоги. К примеру, «бан, ге, пир, сиф, аз, то, дав, фи, мер, хас». Через час после изучения подобных бессмысленных слогов в памяти оставалось примерно 60% информации. А через неделю забывается 90–95% данных.

Однако в ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что можно запомнить и абсолютно бессмысленную информацию — с помощью повторений через определенные промежутки времени. И не на пару дней, а практически навсегда.

Ученый заметил, что повторения меняют механизм забывания. С каждым из них процесс замедляется. И его вполне можно почти остановить. То есть запоминать до 95% информации на неограниченно длительное время. Практически навсегда.

График повторений информации:

первое — сразу же после изучения;

второе — через 10–15 минут после первого;

третье — спустя 10 часов после второго;

четвертое — через 24 часа после третьего;

пятое — по прошествии 3–5 дней после четвертого.

При желании можно добавить шестое и седьмое повторение, чтобы уж точно никогда не забыть выученное. Через две недели и два месяца соответственно.