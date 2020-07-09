Делобанк развивает сервисы для самозанятых

Сервис позволяет легко пройти регистрацию и сняться с учета при необходимости — все происходит автоматически и без лишних затрат времени.

В личном кабинете Делобанка клиенты могут вести расчеты, выставлять счета, формировать чеки, предоставлять в налоговую данные о своем доходе и оплачивать налоги. Сумма налога будет рассчитываться автоматически и отображаться в личном кабинете, а чтобы не допустить просрочек и задержек, сервис заранее напомнит клиенту о дате платежа. Если доходов не было, то и налог платить не придется. Новый налоговый статус предполагает оплату только налога с профессионального дохода.

Любой клиент, имеющий счет в Делобанке или СКБ-банке, может самостоятельно встать на учет как самозанятой и управлять своим делом в интернет-банке Делобанка, а в ближайшее время и в мобильном приложении. Очень удобно и то, что самозанятые могут пользоваться всеми услугами для физических лиц – открывать вклады на выгодных условиях, оформлять карты и кредиты, формировать справки и выписки, — рассказывает Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.