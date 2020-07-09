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Делобанк развивает сервисы для самозанятых

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Делобанк развивает сервисы для самозанятых
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Клиенты банка могут бесплатно, в несколько кликов зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и управлять своими финансами в режиме онлайн.

Сервис позволяет легко пройти регистрацию и сняться с учета при необходимости — все происходит автоматически и без лишних затрат времени.

В личном кабинете Делобанка клиенты могут вести расчеты, выставлять счета, формировать чеки, предоставлять в налоговую данные о своем доходе и оплачивать налоги. Сумма  налога будет рассчитываться автоматически и отображаться в личном кабинете, а чтобы не допустить просрочек и задержек, сервис заранее напомнит клиенту о дате платежа. Если доходов не было, то и налог платить не придется. Новый налоговый статус предполагает оплату только налога с профессионального дохода.

Любой клиент, имеющий счет в Делобанке или СКБ-банке, может самостоятельно встать на учет как самозанятой и управлять своим делом в интернет-банке Делобанка, а в ближайшее время и в мобильном приложении.  Очень удобно и то, что самозанятые могут пользоваться всеми услугами для физических лиц – открывать вклады на выгодных условиях, оформлять карты и кредиты, формировать справки и выписки, — рассказывает Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.

Справка

 
Делобанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. Делобанк обслуживает более 80 000 клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. По итогам третьего квартала 2019 года Делобанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. В рейтинге Business Mobile Banking Rank 2019 мобильное приложение Делобанка на Android и iOS заняло первое место во всех номинациях В рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса. Международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года.
 

 

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