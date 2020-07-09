Сбербанк заработал на комиссиях рекордную сумму. Несмотря на отмену банковского роуминга

Сбербанк за второй квартал 2020 г. заработал 16,2 млрд руб. на комиссиях от переводов денежных средств физлицами — это рекордная сумма, на 52,5% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на отчетность банка. В целом за первую половину 2020 г. доходы кредитной организации от комиссий составили 31 млрд руб.

Нарастить комиссионные доходы у банка получилось прежде всего за счет запуска услуги по денежным переводам с кредитных карт в третьем квартале 2019 г., сказал представитель Сбербанка. Комиссия составляет 3% от суммы перевода, но не менее 390 руб.

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Банк также, после того как во втором квартале 2020 г. был принят закон об отмене «банковского роуминга», убрал комиссию в размере 1% от суммы перевода между картами, выпущенными в разных регионах. Теперь клиенты Сбербанка должны платить за любые переводы на сумму свыше 50 тыс. руб. в месяц или платить комиссию в размере 1% от суммы транзакции — в пределах 1 тыс. руб. с перевода, или купить подписку по цене от 99 до 209 руб. в месяц. Кроме того, с июня банк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы.

Кроме того, Сбербанк под давлением ЦБ подключился и к Системе быстрых платежей — по закону к СБП обязаны подключиться все крупные банки, в рамках системы физлица могут переводить бесплатно до 100 тыс. руб. в месяц между счетами разных банков. Перевод с карты Сбербанка на карту другого банка вне СБП составляет 1,5%, минимум 30 руб. Сбербанк также усложнил настройку СБП для своих клиентов, запрашивает дополнительное согласие на получение переводов и в целом никак не продвигает эту систему.

Рост комиссионных доходов Сбербанка удивителен на фоне отмены внутрибанковского роуминга и продвижения СБП, которая способствует разрушению монополии банка на рынке денежных переводов, указывает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Госбанк получает две трети доходов всего банковского сектора по этой статье — 48,1 млрд руб. от 71,6 млрд руб. за прошлый год.