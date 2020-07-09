Кондуктор больше не нужен. На дороги Екатеринбурга выведут автобусы с валидаторами

До 5 ноября в Екатеринбург прибудут 57 автобусов, которые оборудованы валидаторами для оплаты проезда, пишет ЕАН. Новый городской транспорт позволит поставить в городе эксперимент по отказу от услуг кондукторов.

Как уточняет издание, ранее МУП «Гортранс» объявил конкурс на приобретение городских автобусов в лизинг. В условиях контракта было сказано, что речь идет о 100% низкопольных автобусах 2020 г. выпуска вместимостью не менее 80 человек с местом для инвалидной коляски. В салоне также должен быть предусмотрен кондиционер.

На конкурс была подана только одна заявка — от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ПАО «ГТЛК»). На сайте госзакупок сказано, что фирма покупает 57 автобусов НефАЗ 5299-0000040-57 стоимостью 13,9 млн руб. каждый. Общая сумма контракта составит 792,3 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. Группа «Синара» предложила создать компанию с автобусным парком минимум в 60 машин, работающих на газу. Предполагалось, что новой компании могут отдать несколько автобусных маршрутов, например, № 5, 19 и 61.

Как писал DK.RU, екатеринбургские власти планировали внедрить новую схему работы общественного транспорта еще в 2017 г., проект готовила организация «Город.PRO». Однако тогда сообщение об отмене ста маршрутов общественного транспорта вызвало громкий скандал. К реформе негативно отнеслись представители бизнеса, общественники, ГИБДД. В результате городским властям пришлось пойти на попятную и объявить о заморозке реформы и ее переносе на 2019 г. В рамках транспортной реформы мэрия планировала закупить 100 новых автобусов стоимостью порядка 600 млн руб.