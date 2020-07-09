Начало учебного года под угрозой. В регионе растет количество случаев короновируса

В Свердловской области за последние сутки выявили 276 новых случаев коронавируса. Всего на 9 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 068 жителей региона.

Оперштаб также сообщил о трех смертях. Всего на 9 июля от инфекции умерли 144 человека. В стационарах сейчас находятся 5552 пациента с COVID-19. Из их 174 человека — в тяжелом состоянии, 147 — в реанимации, 61 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает JustMedia.ru, выздоровели и были выписаны с начала пандемии 9258 пациентов.

Из-за пандемии в одном из уральских вузов перенесли начало учебного года. Речь идет об Уральском государственном горном университете. Информация о том, что старт учебного года переносится на три недели, появилась на сайте вуза:

Для студентов Уральского государственного горного университета первого курса очной формы обучения предстоящий учебный год начнется 21 сентября. Такое решение было принято на заседании ученого совета в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, — говорится в объявлении.

Не исключено, что и другим вузам города придется перенести начало учебного года. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что всё будет зависеть от ситуации:

Удастся ли вузам начать работать в привычном режиме осенью, будет зависеть от эпидемиологической ситуации на тот момент. Министерство науки и высшего образования России находится в тесном контакте с органами Роспотребнадзора, очень внимательно за обстановкой следит и решение примет, только взвесив все за и против, — сообщил Евгений Куйвашев.

Накануне стало известно, что в 2020 г. будут отменены праздничные линейки в честь 1 сентября по всей России. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что о полном переходе на дистанционное обучение пока что речи не идет.

Добавим, что в регионе по-прежнему сохраняются проблемы со своевременными стимулирующими выплатами медперсоналу, который работает с COVID-19. Губернатор отметил, что задержка выплат за июнь связана с техническим сбоем.

И если сотрудникам государственных клиник пообещали выплатить надбавки в ближайшее время, то персонал частных медцентров, где принимают пациентов с COVID-19, потерял всякую надежду на поддержку, а врачи начали массово увольняться, чтобы не подвергать себя и свои семьи опасности. Как пишет Е1, врачи частной клиники «Ситидок-Урал» с марта не получили ни одной выплаты за работу с COVID-19, хотя все время помогали и продолжают помогать пациентам с коронавирусом. Врач неотложной помощи клиники «Ситидок-Урал» Евгений Галиуллин рассказал изданию, что клиника работает, как все государственные больницы, по ОМС. При этом за последний месяцы нагрузка выросла в 4,5 раза по сравнению с апрелем и маем.

В апреле врачи написали коллективное обращение в администрацию президента. В мае такие же письма отправили в Минздрав Российской Федерации и в областное министерство. В Минздраве РФ его рассмотрели и в выплатах отказали, поскольку сотрудникам частных клиник не полагается стимулирующих выплат.

Издание сообщает, что 18 июня Евгений Куйвашев подписал указ № 323-УГ о надбавках к зарплатам медиков частных клиник, которые работают с коронавирусной инфекцией. В этот список вошли «Ситидок-Урал», «Новая больница», «Первая детская поликлиника», «РЖД-Медицина», «УГМК-Здоровье» и «Инвитро-Урал». В региональном Минздраве утверждают, что в скором времени сотрудники частных клиник получат выплаты.