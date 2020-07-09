В России обнаружили еще 6,5 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса, 176 человек умерло, полностью выздоровели 8 805 заболевших. Всего в стране зафиксирован 707 301 случай заболевания, 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

В Москве обнаружено 568 новых случаев, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276, ХМАО — 265, Иркутской области — 243, Нижегородской и Алтайском крае — по 224. Более 100 случаев в ЯНАО, Московской, Мурманской, Воронежской, Челябинской, Архангельской, Ульяновской, Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 9 июля, число случаев коронавируса превысило 12 млн, умерли около 550 тыс. человек. Больше всего случаев в США — 3,05 млн. В Бразилии — 1,71 млн, Индии — 767 тыс. Россия на четвертом месте по заболеваемости.