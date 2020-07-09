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«Нынешний рост фондового рынка США — крупнейший пузырь в истории. Словно вновь 1929 год»

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Гэри Шиллинг
Гэри Шиллинг. Иллюстрация: скриншот видео Youtube

«Прирост, замеченный на американских торгах в начале недели, не говорит ни о чем. Всем пора понять, что восстановление экономики будет не V-образным, а L-образным, и это станет ударом». МНЕНИЕ.

#ЛАЙФХАКИ

Известный американский финансист, президент A. Gary Shilling & Co Гэри Шиллинг заявил, что рынок акций сегодня недооценивает масштабы бедствия в экономике. Аналогичная ситуация была в 1930-е годы.

Шиллинг предрекает падение американских фондовых индексов на 30-40%. Несмотря на то, что индекс Nasdaq Composite в ходе торгов в понедельник продемонстрировал максимальный дневной прирост в середины мая в 2,2%, а во вторник установил новый рекордный максимум, Шиллинг настроен не оптимистично. Он предупреждает, что ралли может вовлечь еще больше розничных инвесторов, которые, в конечном итоге, рискуют пасть жертвой несбывшихся надежд.

Эксперт уверен, что именно надежды на V-образное восстановление вкупе с бурным потоком ликвидности со стороны ФРС подпитывают рост американского фондового рынка, который, по его мнению, является самым крупным пузырем в истории.

В график открытия экономики США уже внесла корректировки вторая волна коронавируса. Появилось осознание того, что характер восстановления будет не V-образным, а L-образным, и это обещает стать серьезным ударом. ФРС может его смягчить, но рыночные механизмы сделают свое, котировки акций должны адекватно отражать будущие доходы компаний, уверен Шиллинг.

Ситуация на рынке акций очень похожа на восстановление в 1929 году… Есть четкая убежденность, что вирус будет взят под контроль, а массивный монетарный и фискальный стимул активизируют экономику, — отмечает Шиллинг. 

Он напомнил, что в 1929 году люди тоже недооценивали масштабы  бедствия в экономике и сроки ее восстановления, так что нынешнее ралли также рискует завершиться болезненным спадом — в  следующем году американские фондовые индексы могут упасть на 30-40%.

Автор: Александра Клименко
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