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СвЖД выплатила 10 млрд рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды

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СвЖД выплатила 10 млрд рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды
Иллюстрация: СвЖД

Такая сумма выплат пришлась только на первое полугодие (январь – июнь) 2020 года. В бюджет Свердловской области магистраль перечислила 1,8 млрд руб.

В бюджеты других регионов СвЖД перечислила следующие суммы:

  • в бюджет Пермского края 0,8 млрд рублей; в
  • бюджет Тюменской области 0,8 млрд рублей;в
  • бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 0,9 млрд рублей;
  • в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,5 млрд рублей.
ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для предприятий восстанавливающейся при отступлении пандемии экономики. Для нужд холдинга в 2020 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 80,01 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

Справка

 
Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны). Магистраль обслуживает свыше 490 км подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тыс. предприятий.
 

 

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