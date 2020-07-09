«Мода на публичное шельмование». Роулинг и Каспаров раскритиковали борьбу за равенство

Джоан Роулинг и Гарри Каспаров подписали открытое письмо, в котором деятели науки и культуры выступают против «удушающей атмосферы» нетерпимости. Всего письмо, в тексте которого предупреждают о неуклонном сужении границ «того, что можно сказать без угрозы расправы», подписали более 150 известных людей, пишет РБК.

Текст был опубликован в журнале Harper`s Magazine. Писатели, журналисты, философы и ученые из разных стран мира говорят, что борьба демократических сил за расовую и социальную справедливость, которую можно только приветствовать, в итоге привела к негативным последствиям: атмосфера нетерпимости стала куда сильнее, люди практически лишены возможности свободно обмениваться идеями.

Мы привыкли обвинять в этом правых радикалов, но в нашей собственной культуре все шире распространяется цензура, нетерпимость к другим взглядам, мода на публичное шельмование и остракизм, — предупреждают авторы письма.

Также подписавшие письмо обеспокоены тем, что в обществе совершенно обычным делом стали призывы к «быстрому и суровому» наказанию инакомыслящих, а вместо обдуманных реформ используются «поспешные и несоразмерные» кары: редакторов изданий увольняют за публикацию спорных текстов, журналистам запрещают писать на определенные темы, профессоров осуждают за цитирование на занятиях литературных произведений, а руководителей организаций отстраняют за «неудачные оговорки».

Результатом стало неуклонное сужение границ того, что можно сказать без угрозы расправы, — говорится в письме.

Среди прочих письмо подписали:



Джоан Роулинг — британская писательница, получившая известность после публикации книг о Гарри Поттере;

Салман Рушди — британский писатель, лауреат Букеровской премии;

Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик;

Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политолог;

Ноам Хомски — американский лингвист, политический публицист, философ;

Маргарет Этвуд — канадская писательница, дважды лауреат Букеровской премии.

В письме подчеркивается, что сегодня писатели и журналисты вынуждены заниматься самоцензурой, так как иначе могут лишиться средств к существованию. Страшно не просто отступить от какого-то догмата, но и просто не проявить достаточного усердия в его защите.

«Эта удушающая атмосфера в конечном счете повредит самым важным ценностям. <...>. Путь к победе над плохими идеями в их разоблачении, спорах с ними и переубеждении, а не в попытках заставить [их сторонников] замолчать. Мы против ложного выбора между свободой и справедливостью, они не могут существовать друг без друга», — говорится в письме.

Также авторы отмечают, что ограничение возможности для споров всегда идет лишь во вред, неважно, кто за этим стоит — использующая репрессии власть или нетерпимое общество.

Напомним, ранее от Джоан Роулинг отвернулись ее фанаты, на сайтах, посвященных миру Гарри Поттера, начали призывать сжечь все книги автора. Это произошло после того, как Роулинг репостнула статью на портале Devex, посвященную трансгендерам. Статья называлась «Мнение: создание более равноправного посткоронавирусного мира для людей, у которых менструация». Именно последнее словосочетание привлекло внимание Роулинг. Писательница сопроводила запись ироничным комментарием, поинтересовавшись у подписчиков, какое же слово придумать для «людей, у которых менструация», предположив, что это «женщины».

Практически мгновенно писательницу обвинили в трансфобии, после чего она опубликовала развернутый комментарий, объясняющий, что против трансгендеров она ничего не имеет, но давать им доступ в женские раздевалки — значит подвергать опасности женщин по праву рождения. Это заявление только усилило конфликт.

Среди прочих против писательницы выступили и актеры, ставшие звездами благодаря съемкам в фильмах о Гарри Поттере: Дэниэл Рэдклифф, Руперта Гринт и Эмма Уотсон.