Под угрозой сады вдоль ЕКАДа. Власти изымают земли под строительство Универсиады

Администрация Екатеринбурга объявила об изъятии земельных участков, расположенных в садовом товариществе «Пищевик» для муниципальных нужд. В сообщении, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике», сказано, что на месте садов появится дорога. Речь идет о земельных участках вдоль ул. Новокольцовская. Два из них находятся в садовом товариществе «Пищевик». На двух других расположены ангар и кирпичное двухэтажное здание. Процедура изъятия начнется в ближайшее время.

В мэрии рассказали, что, в соответствии в законом, собственники земель получат положенную компенсацию.

Как рассказывал DK.RU, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июне утвердил проект межевания земли в районе Новокольцовский возле «Екатеринбург-ЭКСПО», где планируется строительство деревни Универсиады-2023.

Согласно документу, в границах улиц Сибирский тракт — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург-Кольцово и улицы Чистой построят Деревню Универсиады, а также спортивный и социальные объекты.

Ранее мэрия объявила об изъятии 540 садовых участков под строительство гигантского жилого района на ВИЗе. Речь идет о проекте застройки в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Садовые участки, которые расположены в границах будущей застройки, изымают под муниципальные нужды.

В перечень вошли участки в коллективных садах «Цветмет», «Приозерный», «УралВО», «Ураллеспром», «Уралдомнаремонт», №1 фабрики «Спортобувь», «Зеленый остров», «Пенсионер-2», «Ветеранов войны и труда», «Старых Большевиков», «Визовец-1», «Полиграфист». Многие дома на этих землях капитальные и пригодны для круглогодичного проживания. Председатель союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова выражала общее возмущение садоводов: