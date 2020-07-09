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Под угрозой сады вдоль ЕКАДа. Власти изымают земли под строительство Универсиады

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Под угрозой сады вдоль ЕКАДа. Власти изымают земли под строительство Универсиады
Иллюстрация: N1.RU

Мэрия начала процедуру изъятия участков в коллективном саду «Пищевик», ранее городские власти анонсировали изъятие 540 участков на ВИЗе. Садоводы возмущены.

#СУПЕРСТРОЙКА#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга объявила об изъятии земельных участков, расположенных в садовом товариществе «Пищевик» для муниципальных нужд. В сообщении, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике», сказано, что на месте садов появится дорога. Речь идет о земельных участках вдоль ул. Новокольцовская. Два из них находятся в садовом товариществе «Пищевик». На двух других расположены ангар и кирпичное двухэтажное здание. Процедура изъятия начнется в ближайшее время.

В мэрии рассказали, что, в соответствии в законом, собственники земель получат положенную компенсацию.

Как рассказывал DK.RU, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июне утвердил проект межевания земли в районе Новокольцовский возле «Екатеринбург-ЭКСПО», где планируется строительство деревни Универсиады-2023.

Согласно документу, в границах улиц Сибирский тракт — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург-Кольцово и улицы Чистой построят Деревню Универсиады, а также спортивный и социальные объекты.

Ранее мэрия объявила об изъятии 540 садовых участков под строительство гигантского жилого района на ВИЗе. Речь идет о проекте застройки в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Садовые участки, которые расположены в границах будущей застройки, изымают под муниципальные нужды.

В перечень вошли участки в коллективных садах «Цветмет», «Приозерный», «УралВО», «Ураллеспром», «Уралдомнаремонт», №1 фабрики «Спортобувь», «Зеленый остров», «Пенсионер-2», «Ветеранов войны и труда», «Старых Большевиков», «Визовец-1», «Полиграфист». Многие дома на этих землях капитальные и пригодны для круглогодичного проживания. Председатель союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова выражала общее возмущение садоводов:

По «Универсиаде» принято политическое решение, что ее проведут в Кольцово. Можно уже предсказывать, что уничтожением садов на ВИЗе дело не ограничится. Следом под снос пойдут СНТ в Октябрьском районе, которых россыпь вдоль ЕКАДа, Кольцовского тракта, Сибирского тракта. Словами не выразить, как переживаю за наших садоводов. Они столько сил вложили в участки. Никакими деньгами не измерить их труд.

Автор: Екатерина Тарханова
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