Мобильный госпиталь в «Екатеринбург-ЭКСПО» начинает принимать пациентов

О том, что мобильный комплекс на 50 коек, который развернули на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», наконец-то начнет принимать пациентов, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграм-аккаунте.

Для размещения больных с коронавирусом в Екатеринбурге с 10 июля начнет работать медицинский мобильный комплекс, который сейчас установлен в выставочном центре «Екатеринбург Экспо». Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме, — проинформировал подписчиков глава региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Для размещения больных с коронавирусом в Екатеринбурге с 10 июля начнет работать медицинский мобильный комплекс, который сейчас установлен в выставочном центре «Екатеринбург Экспо». Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме. Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000», внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров. После окончания пандемии мобильный комплекс будет перевезен на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь на случай чрезвычайной ситуации. Теперь отвечаю на ваши вопросы. 1. Евгений Владимирович, доброе утро! Прошу разъяснить ситуацию по работе в торговых центрах. Практически все торговые центры открыты и работают, в торговых точках продают антисептик и прочее. При этом Роспотребнадзор сослался на вас и сказал, что больше не контролирует эту ситуацию (в части работы, только в части соблюдения санитарных норм). У меня тоже торговая точка в ТЦ, в ассортименте имеются товары повседневного спроса и в том числе антисептики. Так можно ли работать с соблюдением санитарных норм? Продолжение в галерее и stories Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 8 Июл 2020 в 4:43 PDT

Он также рассказал о некоторых технических подробностях мобильного госпиталя. По словам губернатора, комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000», внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров.

После окончания пандемии мобильный комплекс будет перевезен на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь на случай чрезвычайной ситуации, — закончил пост губернатор.

Напомним, в марте 2020-го на площадке «Екатеринбург-Экспо» провели учения и развернули полевой госпиталь. В МВЦ тогда пояснили DK.RU, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории Свердловской области и города Екатеринбурга выставочный центр готов предоставить свой потенциал для борьбы с инфекцией. В начале мая этот потенциал задействовали, оборудовав здесь мобильный комплекс. Общие расходы на него составили 326,8 млн руб. Из них 42 млн руб. правительство Свердловской области выделило для компенсации затрат от размещения госпиталя «Уральскому выставочному комплексу».

Как писал ранее DK.RU, по данным на 7 июля, в Свердловской области оставалось свободным менее 15% коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. К текущему дню в регионе официально подтвердили 14 792 случаев заболевания, 9008 человек выздоровели, 141 человек умер.

Использованы фотографии из инстаграм-аккаунта Евгения Куйвашева