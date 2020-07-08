Энергия бьет через край, готов горы свернуть? Сядьте и успокойтесь, это опасное состояние

Люди часто думают, что избыток энергии намного лучше, чем ее недостаток. Многие думают, что в первом состоянии вообще нет минусов. Но профессор НИУ ВШЭ, коуч Леонид Кроль считает, что на самом деле высокоэнергичным людям приходится непросто: они или живут без пауз или застревают в них. В книге «Энергия — новая валюта» Кроль объясняет, как искать промежуточные варианты между остановкой и жизнью на полной скорости. DK.RU выбрал главное.

Часто именно у очень энергичных людей бывают периоды сильных откатов. Встречаются и случаи сверхдлинных циклов, когда, например, человек энергичен в молодости, а потом активность резко и сравнительно рано падает.

В некоторых случаях избыток энергии заставляет человека действовать слишком быстро. Импульсивные решения, непредусмотрительность, плохой учет рисков, переоценка себя и обстоятельств — частые причины, по которым люди расходуют высокую энергию попусту. Иногда импульсивность проявляется в том, что энергичный человек слишком многое начинает и бросает, не доводя до конца.

«Если энергии много, то отпуск мне не нужен» — частое суждение, особенно если речь идет о помогающих профессиях или о собственном деле. Энергичные не умеют и не любят отдыхать, потому что в момент отдыха, отпуска появляется неопределенность, нет вектора, некуда стремиться на большой скорости. Пауза кажется провалом — ведь неизвестно, когда она кончится (может даже казаться, что не кончится вообще).

Это приводит к утомляющей неугомонности энергичного начальника, который может поражать подчиненных нечеловеческой работоспособностью и требовать того же от них.

Человек с высокой энергией может быть не только импульсивным, но и, напротив, сверхрациональным. Высокоэнергетичный человек со склонностью к планированию может плотно набивать свое время делами и выполнять их на 150%. Высокая энергия и взятые темпы ориентируют на получение результатов, отклонения от курса не принимаются. Кажется, что любая задача имеет правильный ответ. Когда столь активный человек сталкивается с чем-то, перед чем его рациональность бессильна (неудачей, которая зависит не от него, болезнью, непредвиденными обстоятельствами, форс-мажорами, непонятным ему поведением других), ему трудно это принять.

Другая сложность, связанная с рационализацией,— опора на внешние критерии и оценки, а не на чувства. Чтобы получить обратную связь от самого себя, часто нужно бывает подумать, вернуться к вопросу не один раз. Энергичный рациональный человек спешит поскорее решить задачу и мчаться дальше. У него нет времени отложить, выждать, прислушаться к внутренним критериям.

С желанием все контролировать связано и потенциальное чувство вины у высокоэнергичных людей. Личная ответственность за все, что происходит в поле зрения, приводит к тому, что, если что-то идет не так, человек считает, что это его просчет.

Итак, высокая энергия — это прежде всего повод не останавливаться, не сбивать дыхание и темп. Часто мои клиенты хорошо это осознают. Банальные советы «научиться отдыхать» не работают именно потому, что так устроен их энергетический обмен.

Бороться с этим напрямую невозможно. Значит, надо искать обходные пути.

Вычеркнуть из расписания два-три дела из десяти, махнуть в другой город дней на пять, что-то отменить, где-то ослабить контроль,— такие вещи стоит практиковать. Управляем своей скоростью, проверяем, как работает тормоз и тяга, варьируем состояния и отмечаем их.

Лучший отдых — перемена деятельности. У многих высокоэнергичных людей есть развитое хобби, которому они отдаются с большой страстью. Важно, чтобы хобби было совсем другим, очень далеким от работы: задействовало бы тело и его возможности; было творческим, разгружало рациональную часть мозга (если у вас нетворческая работа); давало яркие эмоции.

Опасения высокоэнергетичных людей, которые заставляют их бежать без остановки, имеют причины в прошлом и подразумеваемом будущем. Что, если (не раз и не два) устроить себе «стратегическую сессию» с продумыванием самых разных вариантов будущего, с разными желаемыми вешками и точками? Что внутренне манит, что кажется желанным? Что внушает опасения?