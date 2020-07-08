В Свердловской области осталось свободным менее 15% коечного фонда для больных COVID

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Свердловской области подтвердились 263 новых случая инфицирования COVID-19, из них в Екатеринбурге — 120. Остальных заболевших выявили в других городах региона — Волчанске, Верхней Пышме, Дегтярске, Ивделе, Качканаре, Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде и так далее. 135 госпитализированных лежат в реанимации, 58 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 806 человек находятся в состоянии средней тяжести. Остальные — в удовлетворительном состоянии.

Губернатор области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с коронавирусом контролируемой, при этом он отметил, что количество вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19 растет.

В мае [таких вызовов] было 5 040, а по итогам июня — 9 347 при общем количестве обращений 59 527 и 62 455 соответственно. В Екатеринбурге сформировано 29 бригад «скорой» для работы с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него. В бригадах состоят 317 человек, — написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Он также рассказал, что свердловские больницы получили 28 новых автомобилей скорой помощи. Они были куплены за счет федерального бюджета и в ближайшие дни выйдут на маршруты.

Все машины оснащены необходимым оборудованием для транспортировки и мониторинга состояния пациентов. В том числе в скорых есть портативные аппараты ИВЛ для взрослых и детей, дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы с возможностью подключения к компьютеру, ингаляторы для проведения кислородной терапии, портативные пульсоксиметры, а также средства связи ГЛОНАСС и GPS, — поделился информацией губернатор.

Еще 30 скорых купил «Фонд святой Екатерины», до 1 августа они также поступят в распоряжение больниц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Свердловские больницы получили 28 новых автомобилей скорой помощи, которые особенно нужны в пандемию коронавируса. Они были куплены за счет федерального бюджета, и в ближайшие дни выйдут на маршруты. Все машины оснащены необходимым оборудованием для транспортировки и мониторинга состояния пациентов. В том числе в «скорых» есть портативные аппараты ИВЛ для взрослых и детей, дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы с возможностью подключения к компьютеру, ингаляторы для проведения кислородной терапии, портативные пульсоксиметры, а также средства связи ГЛОНАСС и GPS. Еще 30 «скорых» купил «Фонд святой Екатерины», до 1 августа они также поступят в распоряжение больниц. Ситуация по коронавирусу контролируемая, однако мы видим, что количество вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19 растет: в мае их было 5 040, а по итогам июня — 9 347 при общем количестве обращений 59 527 и 62 455, соответственно. В Екатеринбурге сформировано 29 бригад «скорой» для работы с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него. В бригадах состоят 317 человек. Нагрузка, как вы понимаете, достаточно большая, надеюсь, новые автомобили помогут оперативно оказывать людям помощь. За все время пандемии в Свердловской области было выявлено 14 529 случаев COVID-19, при этом больше половины — 8 726 человек — вылечились и выписаны из больниц. Теперь отвечаю на ваши вопросы. 1. Добрый день. В ЦГБ №2 до сих пор нет федеральной выплаты за апрель. Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19. Почему не делаются всем больным с признаками ОРВИ мазки и почему не учитываются данные случаи в оплате? Специалисты работают в зоне риска, а руководство игнорирует данный факт. Продолжение в галерее и stories Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 7 Июл 2020 в 6:15 PDT

Нагрузка на скорые высока, отмечают власти, особенно в Екатеринбурге, где велико количество больных. Чтобы разгрузить станцию скорой помощи, с 8 июля в Екатернибурге кареты скорых перестанут отвозить пациентов с подозрением на коронавирус в КТ-центры.

Теперь на КТ-исследования пациентов будут возить машины транспортных предприятий, автотранспорт медучреждений и в отдельных случаях — специально выделенные под эти функции такси, — сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, добавили медики, согласно приказу Минздрава РФ, на КТ будут отвозить только пациентов, у которых в течение трех дней наблюдается температура не ниже 38 градусов, содержание кислорода в крови менее 95% и высокая — более 22 — частота дыхательных движений (одышка). Также на КТ будут направлять всех людей старше 65 лет.

По данным полпредства, в регионе занято подавляющее большинство коечного фонда, свободны на сегодня 14,4% коек. По этому показателю Свердловская область — вторая среди других регионов УрФО. Меньшее количество свободных коек только в ЯНАО — там занято 87,5%.

Отметим, что областные власти озвучивают другие цифры. Как рассказал на брифинге 7 июля свердловский вице-губернатор области Павел Креков, в области свободно около 25% коечного фонда, зарезервированного для больных с COVID-19. По словам Крекова, около 700 пациентов в данный момент находятся в местах временной изоляции, где свободно еще около 300 мест.

Будем перемещать туда больных, которые уже приемлемо себя чувствуют и просто долечиваются в больнице. Вот это долечивание будем делать в местах временного пребывания — чтобы разгрузить медучреждения, — рассказал замгубернатора.

Он также отметил, что «степень тяжести больных сегодня несколько выше, чем раньше».

Всего с начала пандемии в Свердловской области официально подтвердили 14 792 случаев заболевания, напоминает JustMedia.ru. 9008 человек выздоровели. За последние сутки врачи выписали 282 пациентов.