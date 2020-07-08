Губернатор Куйвашев встретился с новым главой «ВСМПО-Ависма»

Нового руководителя титанового гиганта главе региона представил заместитель председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, стороны обсудили «пути выхода из ситуации, сложившейся в период эпидемии».

Напомним, ранее DK.RU писал, что из-за падения авиационной отрасли в целом и самолетостроения с частности спрос на продукцию российской титановой корпорации упал. Чистый убыток «ВСМПО-Ависма» за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU. «ВСМПО-Ависма» сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 г. с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т, по выпуску губчатого титана — с 44 тыс. т до 35 тыс. т. В конце июня корпорация перевела на сокращенный рабочий день более 10 тыс. сотрудников — около 50% штата.

Пока плановый выпуск титана сокращен, уральское предприятие сосредоточилось на реализации инвестиционной программы. С предприятием заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) для проведения модернизации прокатного комплекса, — пояснили в ДИПе.

Заниматься модернизацией и выходом из сложной экономической ситуации будет новый руководитель предприятия — Сергей Степанов. Ранее он возглавлял угольный дивизион «Евраза» и в этом подразделении имел опыт антикризисной работы — он пришел в «Евраз» в период низких цен на уголь. Контракт Степанова с титановым концерном действует до июля 2023 г.

Сергей Степанов сменил на посту гендиректора «ВСМПО-Ависмы» Михаила Воеводина, который руководил корпорацией с 2009 г. и ушел с должности в мае текущего года. Как рассказывал DK.RU, исполняющим обязанности гендиректора на некоторое время назначили Максима Кузюка, который также имел аникризисный опыт. По данным «Ъ-Урал», Максим Кузюк, возможно, останется в корпорации, но на другой должности.

Отметим, титановый концерн входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Предприятие было включено в список системообразующих и может рассчитывать на господдержку.