Востребованность на рынке труда вырастет в 6 раз. Какие шаги нужно сделать?

Молниеносно менять работу на более интересную, радоваться росту и принципиально другой зарплате хотят многие. Стать настолько востребованным специалистом можно, но сначала придется приложить определенные усилия, поработать над собой. Вот о чем предлагает задуматься «Яндекс.Практикум».

Прокачайте резюме

Начать стоит с ревизии того, что уже есть. Перечитайте свое резюме. Не упустили ли вы что-то важное, рассказано обо всех проектах, которыми вы гордитесь, нет ли в тексте досадной опечатки?

Рекрутеры советуют подгонять резюме под каждую интересную вакансию. Нет, не нужно приписывать себе навыки, которыми вы не обладаете. Просто выделите то, что нужно конкретно этому работодателю.

Разумнее не перечислять все обязанности, а рассказать о достигнутых результатах, не перегружайте.

Выучите иностранный язык

Он пригодится не только во время отдыха за границей. В крупных компаниях часто проходят совещания на английском, на нем ведут переписку и общаются с иностранными партнерами. Так что на работу туда можно попасть только со свободным знанием языка.

Впрочем, стоит подумать и о других языках, они тоже помогут выдвигать более высокие зарплатные ожидания.

Освойте смежную профессию

Новые профессии и специальности появляются каждый год. Чтобы не пропустить что-то важное, нужно следить за рынком: читайте профильные сайты, ходите на конференции и вебинары.

Если вы занимаетесь маркетингом, пройдите, например, курс анализа данных, а если вы работаете дизайнером, попробуйте освоить еще и разработку сайтов. Так вы сможете добавить еще один навык в свое резюме или перейти в более высокооплачиваемую сферу.

Кроме более широких профессиональных горизонтов так вы прокачаете гибкость ума, научитесь быстрее воспринимать новое и адаптироваться в незнакомой среде.

Завяжите профессиональные знакомства

Для нового витка карьеры можно использовать силу слабых связей. Вспомните о людях, которые не входят в круг ваших друзей и близких знакомых, к которым можно обратиться за советом или помощью.

Просмотрите список контактов в телефонной книге мобильного, списки друзей в соцсетях. Может быть, кто-то из них работает в компании, о которой вы мечтаете.

Не стоит просить о протекции в лоб, но можно узнать, какие требования предъявляются к кандидатам, есть ли вакансии, какая обстановка в коллективе. Эти знания помогут лучше подготовиться к собеседованию.

Если таких людей нет, можно попробовать завести знакомых на профессиональных мероприятиях.

Создайте себе хорошую репутацию

Профильные мероприятия нужны не только для того, чтобы узнать новое и завести знакомства. На них вы можете продемонстрировать свою квалификацию тем, кто, возможно, и не догадывается, что вы отличный специалист. Например, можно выступить на конференции или задать спикеру несколько дельных вопросов.

Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно для выступлений на публике, начните делиться знаниями в своем коллективе. Отвечайте на вопросы коллег, пишите материалы для внутреннего блога компании, если вам есть о чем рассказать. Так вы зарекомендуете себя знающим работником и человеком, который всегда придет на помощь. Таких людей ценят в любой компании.

Пройдите полезные курсы

Расти и учиться новому никогда не поздно. Освойте профессию, востребованность которой сейчас растет и в которую можно войти, начав с курсов.