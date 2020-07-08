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В России зафиксировали более 700 тыс. случаев коронавируса

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В России зафиксировали более 700 тыс. случаев коронавируса
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Число заболевших Covid-19 в России не опускается ниже 6 тыс. При этом на Москву приходится менее 10% новых случаев, а в шести регионах за день зафиксировали более 200 зараженных.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса, 173 человека умерли, полностью выздоровел 8 631 заболевший, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 700 792 заболевших, 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

На Москву пришлось менее 10% новых случаев — 621. В Санкт-Петербурге — 295, ХМАО — 268, Свердловской области — 263, Иркутской — 240, Нижегородской — 217, ЯНАО — 202. Более 100 случаев также в Московской области, Алтайском и Красноярском краях, Мурманской, Челябинской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской и Новосибирской областях.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 8 июля 2020 г. выявлен 11 821 551 заболевший коронавирусом, прирост за сутки — 208 323 случая. Умерли от болезни 546 517 человек, в том числе 5 943 за последние сутки.

Автор: Андрей Пермяков
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