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Работа НТМК под угрозой из-за коронавируса

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Работа НТМК под угрозой из-за коронавируса
Иллюстрация: официальный сайт «Евраз»

Вспышка заболевания произошла в одном из главных цехов предприятия — конверторном. Остановка этого цеха приведет к остановке всего производственного процесса, отмечает руководство комбината.

#ПРОИЗВОДСТВО#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Деятельность Нижнетагильского металлургического комбината компании «Евраз» под угрозой: на предприятии вспышка коронавирусной инфекции, сообщает ЕАН. С соответствующим заявлением к сотрудникам компании обратился вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, который сообщил, что причиной вспышки стала «безответственность одного сотрудника».

Один из слесарей конвертерного цеха ушел на выходной, а затем — на больничный. Никому не сообщил о своем плохом состоянии и симптомах коронавируса. В итоге информация о его положительном результате теста пришла на комбинат только спустя 5-6 (!) дней от Роспотребнадзора, — говорится в обращении руководства.

В результате коронавирусной инфекцией заразились и другие сотрудники подразделения. Это выяснилось в результате тестирования, которое прошел весь коллектив цеха.

Первичные тесты сдали 1380 человек. И положительных много. Кроме того, мы проверили работников на наличие антител, и тесты показали, что у 24 уже есть антитела, а это значит, что они переболели бессимптомно, но все это время были носителями заболевания, — отмечается в обращении.

Денис Новоженов заявил, что такое безответственное отношение со стороны одного работника поставило под угрозу работу всего производства.

Остановка конвертерного цеха — это полная остановка комбината, — отметил топ-менеджер.

Чтобы не допустить сбоев в работе предприятия, на работу в конвертерный цех перевели слесарей из других подразделений и подрядных организаций, рассказали на НТМК. Кроме того, сейчас обсуждается возможность сформировать изолированные бригады, которые будут жить в санатории «Леневка» и работать вахтовым методом.

Мы вынуждены «тушить пожар», хотя могли не допустить этого «возгорания». Вот цена того, что один человек вовремя не предупредил руководителя о плохом самочувствии, — резюмирует руководитель дивизиона.

Отметим, еще в середине июня на предприятиях уральского дивизиона «Евраз» внедрили специальное мобильное приложение «Антивирус» — с целью оперативно информировать сотрудников о подозрениях на коронавирусную инфекцию.

«Антивирус» содержит памятку действий сотрудника при заражении COVID-19, разработанную «Евразом», и общие рекомендации по карантину согласно требованиям Роспотребнадзора. Чтобы определить круг общения работников с подозрением на инфекцию, приложение анонимно обменивается контактами с устройствами других сотрудников компании, находящихся рядом. Обмен может осуществляться либо автоматически через Bluetooth, либо в ручном режиме. В случае, если у сотрудника возникает подозрение на COVID-19, все его контакты получат уведомление о необходимости самоизоляции. Таким образом, сервис позволит быстро разрывать цепочку распространения COVID-19, — рассказывали о внедрении специалисты компании.

Также напомним, что недавно стало известно о смене руководства НТМК. Как писал DK.RU, Алексей Кушнарев, возглавлявший завод 15 лет, покидает занимаемую должность. Предполагается, что новым руководителем станет Денис Новоженов.

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