Инновации уральской компании «БиоМикроГели» войдут в технологическую базу данных МЧС

Компания «БиоМикроГели», которая разрабатывает инновационные технологии для ликвидации аварийных разливов нефти, вернулась с места техногенной аварии в Красноярском крае, вызванной разливом нефтепродуктов на территории «Норникеля». Как писал DK.RU, к месту экологической катастрофы представители уральской инновационной компании отправились 22 июня. Уральцы сами предложили властям свою помощь в ликвидации последствий экокатастрофы. Спустя две недели команда вернулась домой и отчиталась о результатах работы.

Это была решающая битва под Норильском, в которой мы победили! Все наши продукты отработали отлично, что было очевидно всем, кто был на месте, а позже подтверждено в независимой аккредитованной лаборатории протоколами испытаний проб воды, отобранных на месте до и после мембран, — сообщил Андрей Елагин в своем аккаунте.

На месте разлива уральцы:

переработали несколько десятков кубометров водотопливной смеси с помощью фильтровальных мешков;

расставили несколько заградительных барьеров для улавливания дизельного топлива на мелководье, сконцентрировав с их помощью на поверхности воды даже самые тонкие пленки нефтепродуктов;

откачали несколько сотен литров дизельного топлива в самых труднодоступных местах с помощью фильтрующих сачков.

Дополнительно мы провели целый ряд демонстрационных испытаний продуктов, благодаря которым участники полевых бригад на месте подкинули нам еще несколько крутых идей, как можно задействовать их в ликвидации последствий аварий, — поделился информацией глава компании и обещал рассказать подробности позже.

Вклад уральцев, а, главное, их инновационные разработки оценили в службах экстренного реагирования. Как сообщил Андрей Елагин, компания получила письмо от МЧС, в котором говорится, что продукция «БиоМикроГели» в перспективе будет использоваться для устранения подобных аварий.

Полагаем целесообразным включить указанное решение (фильтровальную мембрану Spilitex — прим. ред.) в базу данных технологий ликвидации последствий разлива нефтепродуктов для дальнейшего использования организациями, осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов, — говорится в письме.

В этом же письме спасатели поблагодарили уральцев:

Выражаем вам признательность за активную гражданскую позицию, готовность оказать содействие в вопросах предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

Андрей Елагин добавил, что останавливаться компания не намерена:

Мы выполнили все работы по подготовке к этой экспедиции и совершили поездку к месту ЧП полностью на собственной инициативе и огромном желании помочь нам всем справиться с этой бедой. И это было не зря! Уже совсем скоро мы вернемся туда, чтобы сделать нашу помощь заметнее. Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает на этом пути! Теперь мы будем спасать не только китов, но также тайменя, хариуса, муксуна и гольца, — резюмировал глава инновационной компании.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочка «Норильского никеля») произошла еще 29 мая. Из резервуара с дизельным топливом в реки выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

Добавим, что компания «БиоМикроГели» появилась в 2012 г., когда еще в гаражных условиях были созданы первые реагенты. DK.RU рассказывал историю о том, как два аспиранта создали инновационный продукт, стали резидентами Сколково и произвели фурор со своей разработкой на международных выставках.

Сейчас у компании два направления работы — промышленное применение и производство товаров народного потребления: гелей для мытья посуды, средств для стирки и прочего. А в апреле 2020 г. «БиоМикроГели» запустили производство антисептика, эту историю также рассказывал DK.RU.

Использованы фотографии из аккаунта Андрея Елагина в Facebook