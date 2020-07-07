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«Любыми способами затягивают!». Александр Новиков обвинил екатеринбургский суд в волоките

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Александр Новиков
Александр Новиков. Иллюстрация: Личная страница в Facebook

Бард Новиков пытается отсудить у государства компенсацию за расходы, которые он понес во время разбирательства по делу «Бухты Квинс».

#НОВИКОВ#НОВОСТИ

Уголовное дело о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» тянется с 2015 г. Как утверждает Александр Новиков, за это время он потратил на работу адвокатов 1 млн руб. Он требует у государства вернуть эти деньги.

Дело о компенсации рассматривалось дважды — сначала Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался удовлетворить иск Новикова, после Свердловский областной суд поддержал его апелляцию. Сейчас дело вернулось в районный суд.

О том, что райсуд всячески препятствует рассмотрению дела, бард написал на своей странице в Facebook. 

После того, как провалилась попытка отказать мне в приеме заявления по гражданской реабилитации и решение судьи Ленинского района было отменено и направлено на рассмотрение по существу, Ленинский суд начал испытывать новые способы волокиты, — написал Новиков.

По его словам, судебное заседание 3 июля 2020 г. длилось ровно пять минут, и присутствовал на нем только адвокат Новикова, который узнал о дате заседания совершенно случайно.

Судья Суслов А.В., получив дело, умышленно не разместил на официальном сайте суда сведений о дате заседания, не известил ответчиков — Прокуратуру, Следственный комитет, Минфин и даже меня. Сделал он это для того, чтобы иметь формальный повод для переноса и нового затягивания процесса. Любыми способами не давая мне возможности добиваться справедливости и гражданской реабилитации, на которую я имею право по закону, и о чем ясно указано в постановлении о прекращении в отношении меня уголовного преследования. Своими действиями суд покрывает и не дает возможности привлечь к уголовной ответственности лиц, занимавшихся фабрикацией уголовного дела в отношении меня.

Александр Новиков назвал такое поведение судебной власти «издевательством над законом» и сообщил, что следующее заседание состоится 10 августа.

Напомним, по делу скандального поселка «Бухта Квинс» худрук Театра эстрады Александр Новиков проходил вместе с бывшим бизнес-партнером Михаилом Шилимановым. Как считало следствие, с 65 пайщиков было собрано порядка 150 млн руб., но дома так и не были достроены: застройщик постоянно сдвигал сроки сдачи жилья, а в середине 2012 г. и вовсе прекратил работы. Изначально застройщиком проекта выступала группа компаний «ДомБери» (до апреля 2012 г. ее совладельцем был Александр Новиков). В конце 2015 г. было возбуждено уголовное дело о хищении денег пайщиков, а в декабре 2016-го Новикову и Шилиманову предъявили обвинение, после чего бард отправился под домашний арест, а г-н Шилиманов — в СИЗО. Впоследствии их обоих выпустили под подписку о невыезде.   

В августе 2017 г. Александру Новикову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие уверяло, что 60-ти потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб. Сам Александр Новиков в официальном комментарии подчеркивал, что уголовное дело против него сфабриковано.

Дело против Новикова было закрыто летом 2019 г.

Добавим, что осенью-2018 певец объявил о вводе в эксплуатацию домов в скандальном коттеджном поселке — документы были подписаны Минстроем. Однако владельцы домов остались недовольны качеством объектов и пошли в прокуратуру. В итоге расселением пайщиков второй очереди ЖК «Бухта Квинс» займется компания «Проектдевелопмент»

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