Пандемия — время добрых дел. Как крупные компании поддерживали нуждающихся в карантин?

Аналитики и представители сектора НКО — Александра Болдырева, исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» и Мария Черток, директор благотворительного фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» — рассказали о том, как социально-ориентированные НКО пережили период карантина, с какими сложностями столкнулись и какая поддержка им нужна.

Представители федеральных и международных компаний в свою очередь отметили, что нынешняя ситуация вынудила бизнес пересмотреть подход к благотворительной деятельности и адаптировать ее к новым обстоятельствам.

Растет число тех, кому требуется поддержка, снижается количество благотворителей, особенно из сектора малого и среднего бизнеса. В связи с этим повышается ответственность крупных компаний: благотворительная помощь сейчас как никогда должна быть действенной, эффективной и согласованной с действиями, которые предпринимают органы власти, — отметила Анна Бушлякова, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

По ее словам, «Филип Моррис Интернэшнл» сохранил все долгосрочные социальные проекты, при этом компания направила дополнительные ресурсы для помощи в борьбе с пандемией и трудностями, которые она принесла.

И это одно из стратегических направлений политики компании в области благотворительности — готовность к помощи в чрезвычайных ситуациях. Нам было важно помочь в решении наиболее приоритетных и острых задач в регионах присутствия, поэтому решения о том, какая это будет помощь, принимались в диалоге с региональными органами власти. Так, в Свердловской области мы сотрудничали с министерством социальной политики в направлении поддержки волонтерской работы с пожилыми. Это позволило оперативно снабдить волонтеров необходимыми средствами защиты, закупить продовольственные наборы для пожилых людей. С нашей помощью было закуплено 1000 защитных костюмов и более 4000 продуктовых наборов. В Челябинской области потребовалась помощь в приобретении планшетов для дистанционного обучения школьников. Во время пандемии пришлось решать организационные вопросы в короткие сроки, не снижая уровень требований к документообороту для достижения максимальной прозрачности процесса направления и использования благотворительной помощи, — добавила спикер.

Наталья Ржевская ведущий специалист по связям с общественностью и устойчивому развитию пивоваренной компании «Балтика» (Carlsberg Group) также говорила о увеличении финансирования и расширении направлений благотворительных программ в связи с ситуацией с COVID-19.

Балтика» усилила повестку устойчивого развития и социальные программы помощи обществу в условиях пандемии. В условиях пандемии компания продолжила системные программы, нацеленные на поддержку социального предпринимательства — в сотрудничестве с Фондом поддержки социальных проектов, а также развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на помощь пожилым, медикам, волонтерским центрам — в ответ на потребности местных сообществ», — отметила она.

С марта в рамках кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» нуждающимся было направлено более 500 000 единиц средств защиты и более 300 000 единиц безалкогольных напитков. Важной формой реализации благотворительной помощи в условиях пандемии стало партнерство — с НКО, благотворительными фондами, госучреждениями, оперативными штабами в регионах. Среди партнеров компании — такие фонды как «Живой», «Не напрасно», «Старость в радость», ярославское отделение «Фонда милосердия и здоровья», самарский фонд «Хорошие истории», хабаровское отделение «Красного креста», Ассоциация социально ориентированных НКО Свердловской области. Вместе с последней — в координации с министерством социального развития области — компания закупила средства защиты, аппараты для обеззараживания воздуха - для пожилых людей, находящихся на попечении ГАУ «Малахит» Орджонекидзевского района г. Екатеринбурга и Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, а также предоставила 800 упаковок бутилированной воды в продовольственные наборы для одиноких пожилых екатеринбуржцев, которые формировало ООО «Кейтеринг Кольцово»».

Итоги конференции доступны видеоформате по ссылке.